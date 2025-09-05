Erster gegen Zweiter: Kracher in Kareth – Töging will die Wende

Alle Augen auf Kareths Höhen: Das unbestrittene Spitzenspiel des neunten Spieltags der Bezirksliga Süd steigt bereits heute Abend. Leader TSV Kareth-Lappersdorf, mit sieben Siegen am Stück garniert, empfängt den noch unbesiegten Rangzweiten SV Wenzenbach. Die Brandl-Elf könnte sich mit einem Sieg die Tabellenführung krallen. Ebenfalls schon heute hat Schlusslicht 1. FC Schwarzenfeld die SpVgg Ramspau zu Gast. Am Sonntag steht unter anderem das Wiedersehen von Armando Zani, Coach des FC Viehhausen, mit seinem Ex-Klub SpVgg Hainsacker auf dem Plan. Derweil endet der Heimspiel-Marathon des TV Parsberg gegen den BSC Regensburg, und der TB/ASV Regenstauf duelliert sich mit dem FSV Prüfening.

Freitag







Insgeheim dürfte beim 1. FC Schwarzenfeld (16., 6) das Derby nächsten Dienstag in Schwarzhofen schon im Kopf schwirren. Der volle Fokus liegt aber erstmal auf Freitag. Und da wartet auf die Hadasch-Formation ein ganz wichtiges Heimspiel, gegen eine Mannschaft mit ähnlicher Kragenweite. Die SpVgg Ramspau (8., 9) rangiert einige Tabellenplätze vor Schwarzenfeld, hat aber nur drei Punkte mehr auf dem Konto. Ein Beleg, wie eng es in der Liga zugeht. Die Hausherren konnten – abgesehen vom Lichtblick gegen Pielenhofen – zuletzt keine positiven Resultate erzielen. Ramspau knöpfte vor Wochenfrist Regenstauf im Derby einen Punkt ab. Sicherlich lässt sich darauf aufbauen.







Längst ins Rollen gekommen ist der TSV Kareth (1., 21). Die bisherigen A-Jugendlichen um Jakob Volland, Paul Böger & Co. machen ihre Sache bisher wirklich gut. Sieben Partien in Folge haben die „Veilchen“ inzwischen gewonnen. Diese beeindruckende Serie wird nun so richtig auf die Probe gestellt. Der ärgste Verfolger SV Wenzenbach (2., 20) ist zu Gast und hat sich fest vorgenommen, dem Meisterfavoriten ein Bein zu stellen. Das Zeug dazu haben die Mannen von Trainer Günter Brandl allemal. Schließlich hat der SVW als einzige Mannschaft noch kein Spiel verloren (6/2/0). Brandl verspricht: „Unser Spiel ist kein Versteckspiel. Wir werden mit Selbstvertrauen und mutiger Spielweise versuchen, etwas Zählbares aus Kareth mitzunehmen.“ Feststeht: mehr Spitzenspiel geht nicht!





Sonntag







Mit ordentlich Rückenwind geht der SV Schwarzhofen (10., 8) ins Heimmatch gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 6). Der auch in der Höhe verdiente 6:1-Triumph über Hainsacker hat gutgetan. Angesichts des engen Tabellenbildes kann man sich darauf aber nicht ausruhen. „Die Art und Weise, wie wir das Spiel gegen Hainsacker – besonders in der ersten Hälfte – angegangen sind, hat mir gut gefallen“, sagt SVS-Coach Aid Götz. Und schiebt nach: „Dass es in dieser Bezirksliga Süd sehr eng zugeht und jeder jeden schlagen kann, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle. Wir wollen alles versuchen, uns von Pielenhofen nicht einholen zu lassen und uns eine gute Ausgangsposition für das lang erwartete Derby gegen Schwarzenfeld zu schaffen.“ Auf der anderen Seite wollen sich die Gäste von den Niederlagen gegen Schwarzenfeld und Parsberg rehabilitieren.







Von zwei verlorenen Punkten sprach Thorsten Seufert, Coach des TB/ASV Regenstauf (4., 17), nach dem Derby-Remis gegen Ramspau. Seuferts Mannschaft verpasste das vorentscheidende zweite Tor und kassierte ziemlich aus dem Nichts den Gegentreffer. Um oben dran zu bleiben, sollte nun ein Heimsieg her. Unterm Schloßberg schlägt der FSV Prüfening (13., 8) auf, der letzte Woche gegen Ligaprimus Kareth eine richtig gute Figur abgab. Die Bächer-Elf lag sogar mit 2:0 in Führung, gab das Spiel aber noch aus der Hand. Trotzdem: Speziell auf die ersten 65 Minuten lassen sich definitiv aufbauen.





So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker FC Viehhausen Viehhausen 15:00 PUSH



Voll auf Wiedergutmachungskurs liegt die SpVgg Hainsacker (12., 8). Die böse 1:6-Klatsche in Schwarzhofen gilt es schnellstmöglich aus den Köpfen zu waschen. Am Kaplanacker brachte Jürgen Schneiders Truppe überhaupt keinen Fuß auf den Boden. Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am Sonntag auf heimischen Terrain. Da kommt der Rangdritte FC Viehhausen (19), der von Hainsackers Ex-Trainer Armando Zani angeleitet wird. Ein besonderes Spiel also für den Ex-Profi. Dessen Mannschaft will nachlegen und strebt den vierten Sieg aus den letzten fünf Matches an.





So., 07.09.2025, 15:00 Uhr VfB Bach VfB Bach SV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00 PUSH



Erst Schatten, dann Licht: Der VfB Bach (6., 10) hat nach einem Fehlstart die Trendwende ins Positive geschafft. An dieser Einschätzung ändert auch die jüngste 2:3-Niederlage in Wenzenbach nichts. Zumal ein Punktgewinn drin gewesen wäre. „Wir können auf eine kämpferisch sehr starke Leistung aufbauen. Trotz der Niederlage kann es so weitergehen“, sagte VfB-Spielercoach Sven Leppien. Auf ihn und sein Team wartet eine unbequeme Aufgabe daheim. Der SV Breitenbrunn (7., 10) ist punktgleicher Tabellennachbar, hat bisher eine erfolgreiche Englische Woche hinter sich. Erst glückte ein klarer 4:0-Derbysieg gegen Töging, ehe man im Kreispokal ins Viertelfinale einzog. Beide Male mischte Last-Minute-Rückkehrer Markus Waffler mit. Somit dürfte der SVB mit breiter Brust ans Donauufer fahren.







Ergebnistechnisch läuft es derzeit gut beim Landesliga-Absteiger aus Parsberg (5., 13). Aus den letzten vier Partien konnten zehn Punkte geholt werden. Ein Manko, das Trainer Stephan Buckow immer wieder anspricht, ist die Chancenauswertung. Gerade in der ersten Halbzeit geht der TVP noch zu schludrig mit den sich bietenden Torchancen um. Daran arbeitet man. Der Parsberger Heimspiel-Marathon endet diesen Sonntag. Liganeuling BSC Regensburg (14., 6) stellt sich an der Hatzengrün vor – und möchte nicht leer ausgehen. Nach dem zweiten Saisonsieg (4:1 gegen Schwarzenfeld) konnten die Brandlberg-Kicker letztes Wochenende kurz aufatmen. Zumindest die Rote Laterne wurde abgegeben. Mehr aber auch nicht. In Parsberg bedarf es einer hochkonzentrierten Leistung, damit der BSC für eine Überraschung sorgen kann.





So., 07.09.2025, 15:15 Uhr SV Töging SV Töging FC Thalmassing Thalmassing 15:15 PUSH



Außer Tritt geraten ist der SV Töging (9., 9), der seit über 400 Minuten auf einen Torerfolg wartet. Dass es tabellarisch immer noch ganz gut aussieht für den Aufsteiger, liegt daran, dass er noch vom guten Saisonstart zehrt. Ein Erfolgserlebnis zum Start in den September täte ungemein gut. Dafür muss aber zunächst einmal wieder ein Tor her. Vielleicht bricht der Bann ja gegen den FC Thalmassing (11., 8). Die Roosters hätten sich bis dato sicherlich mehr erhofft, als die acht Zähler aus acht Spielen. Viele Unentschieden (5) trugen dafür Sorge, dass die Mrozek-Mannen ihren Blick aktuell mehr nach unten als nach oben richten müssen. Bei einem Dreier im Altmühltal sähe die Welt aber schon wieder anders aus. Ohnehin könnten beide Teams mit einem Sieg einen deutlichen Sprung in der Tabelle machen.