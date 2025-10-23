Bekommt die SpVgg Lam im Heimspiel gegen Liga-Dominator SpVgg Landshut Grund zu Jubeln? – Foto: Mike Sigl

Erster gegen Zweiter in Lam – Ranzinger-Einstand bei Kötzting Landesliga Mitte, 17. Spieltag: Osserbuam fordern Primus Landshut heraus +++ Bad Abbach vor hoher Auswärtshürde +++ Viele Fragezeichen im Ettmannsdorfer Lager vorm Clash mit Luhe-Wildenau +++ Kosova arg unter Druck Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Tegernheim Bad Abbach Etzenricht Vornbach + 14 weitere

Beim Hinrunden-Abschluss der Landesliga Mitte gilt zwei Top-Spielen und einem Trainerdebüt ein besonderes Augenmerk. Am Fuße des Ossers steigt am Samstag das Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter. Dabei könnte die SpVgg Lam das Meisterrennen wieder spannender machen. Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen den unangefochtenen Ligaprimus SpVgg Landshut. Zeitgleich kreuzen die Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf und SC Luhe-Wildenau die Klingen.



Bereits am Freitag müssen der ASV Burglengenfeld (in Eggenfelden) und der TB 03 Roding (in Bogen) die Koffer packen. Schwere Auswärtsaufgaben bestreiten tags darauf auch der TSV Bad Abbach (in Seebach) und SV Etzenricht (in Passau). Beim 1. FC Bad Kötzting kommt es derweil zum Einstand des neuen Cheftrainers Christian Ranzinger. Die Badstädter haben den starken Aufsteiger DJK Vornbach zu Gast. Erst am Sonntag steigt das Kellerduell FC Kosova gegen FC Teisbach – hier steht der neue Tabellenletzte aus Regensburg mächtig unter Druck.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen TB 03 Roding TB Roding 19:00 live PUSH



Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): „In Burglengenfeld konnten wir uns für eine ordentlichen Leistung mit einem Auswärtspunkt belohnen. Mit Roding kommt nun ein direkter Mitkonkurrent im Abstiegskampf zu uns, der durch den Heimsieg gegen Bad Kötzting neues Selbstvertrauen tanken konnte. Mit einem Dreier könnten wir die Vorrunde zu einem versöhnlichen Ende bringen und uns etwas Luft zur gefährdeten Zone verschaffen. Das sollte Motivation genug sein.“



Personalien: Michael Kraskov ist letztmals gesperrt, Jonas Gmeinwieser muss wegen einer Knieverletzung vermutlich längere Zeit pausieren. Michael Faber hat es am Meniskus erwischt. Der Ex-Profi möchte zwar unbedingt auflaufen, was aber höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir hoffen, die Energie aus dem Sieg gegen Bad Kötzting ins nächste Spiel mitnehmen zu können. Es wird wieder auf die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Gier im Zweikampf ankommen. Bogen hat sehr erfahrene Landesliga-Spieler in seinen Reihen und verfügt mit Fuchs, Winter oder Burgaj über Riesenqualität. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Michael Schuß, mit dem ich selbst schon in Cham zusammengespielt habe. Wir freuen uns auf das Match und wollen bestmöglich Punkte einzufahren.“



Personalien: Neben den Dauerausfällen müssen Alexander Fuchs, der sich im Kötzting-Spiel verletzt hat, und der privat verhinderte Moritz Grünig ersetzt werden. Keeper Sebastian Rötzer und Torjäger Almir Mujcinovic sind weiterhin angeschlagen. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Gleiches gilt für Florian Lehner wegen Krankheit.









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Nach den ernüchternden Aufritten der vergangenen Wochen wollen wir uns im Heimspiel gegen Burglengenfeld wieder fangen. Wir müssen vor allem die einfacher Fehler wieder abstellen. Es ist momentan so, dass wir viel mehr Aufwand als unsere Gegner betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen. Wir wollen wieder in die Spur finden und den berühmten Bock umstoßen. Gegen Burglengenfeld haben wir in der Vorsaison zweimal gewonnen. Eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die wir eine sehr disziplinierte Leistung brauchen werden.“



Personalien: Ankido Abraham muss eine Rotsperre absitzen. Der Einsatz von Alexander Matschi steht auf der Kippe.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Zwar stehen wir in der Tabelle vor Eggenfelden, die weite Fahrt unter der Woche ist aber natürlich nicht unbedingt optimal. Auch bezugnehmend auf unsere aktuelle Form – wie sind momentan nicht schlecht, aber auch nicht gut –, sind wir in Eggenfelden Außenseiter. Wir treffen auf eine starke Heimmannschaft, die Potenzial hat und sich gut verstärkt hat. Uns geht es aktuell darum, dass wir wieder unsere Form finden. Zuletzt traten wir etwas auf der Stelle. Unser Ziel ist, mindestens einen Punkt zu holen. Dafür werden wir alles tun.“



Personalien: Bei den Naabtalkickern gibt es mehrere Unklarheiten. Hinter Leopold Knauer, Fernando Roesler und Furkan Yalcin steht ein Fragezeichen. Sicher keine Option sind Dennis Koch, Patrick Suckert, Quirin Stadler, Richard Cin und Niklas Jürss.







Mario Cieslik (links) und der ASV Burglengenfeld wollen mal wieder dreifach punkten. – Foto: Dominik Adlhoch









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach der unglücklichen und sehr späten Niederlage in Luhe-Wildenau erwarten wir mit dem SV Etzenricht einen Gegner, der nach einem schwierigen Saisonstart mittlerweile gut in der Liga angekommen ist. Die vielen Unentschieden von Etzenricht sprechen dafür, dass der Aufsteiger mit jeder Mannschaft in der Liga auf Augenhöhe agieren kann. Wir sind gewarnt, wollen aber besonders vor heimischem Publikum eine insgesamt gute Vorrunde mit einem Dreier abschließen.“



Personalien: Mit Ausnahme von Dauerpatient Julian Kornreder sind alle Mann an Bord.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Auch in Passau hängen logischerweise die Lorbeeren für uns wieder extrem hoch. Sie haben eine in allen Teilen top besetzte Mannschaft und in den letzten Wochen dazu eine hohe Konstanz vorzuweisen.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen Michael Wexlberger (gesperrt), Max Herrmann (Urlaub), Lukas Riebel und Nick Sperlich (verletzt). Dazu kommen einige Kranke und zudem angeschlagene Spieler, von denen einige noch auf der Kippe stehen.







Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim FC Dingolfing Dingolfing 14:00 PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Zum Abschluss der Hinrunde wartet nochmal eine richtig schwere Aufgabe auf uns. Dingolfing würde in der Tabelle sicherlich deutlich besser dastehen, wenn sie nicht so viel Verletzungspech gehabt hätte. Deshalb wissen wir, dass da eine hohe Qualität vorhanden ist. Für uns geht es darum, nach den zuletzt schlechten Ergebnissen den Bock umzustoßen. Natürlich wollen wir die Punkte unbedingt in Tegernheim lassen.“



Personalien: Die Einsätze von Cigi Özlokman und Dominik Feuersänger stehen auf der Kippe. Ansonsten alles wie gehabt.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir haben aktuell einige grippekranke und angeschlagene Spieler. Daher hatten wir keine optimale Trainingswoche und das erschwert die kommende Aufgabe zusätzlich. Tegernheim ist eine Mannschaft, die mit ihrer hohen individuellen Qualität eigentlich überhaupt nichts im hinteren Tabellendrittel verloren hat. Wir müssen uns auf einen hochmotivierten Gegner einstellen, der daheim bestimmt eine Trendwende einläuten möchte. Bei uns ist es in den letzten Wochen absolut zufriedenstellend gelaufen und wir wollen auch dieses Mal etwas Zählbares mit nach Dingolfing bringen.“



Personalien: Es gibt ein paar Wackelkandidaten, deren Einsätze sich erst sehr kurzfristig entscheiden werden. Neben den Langzeitverletzten müssen definitiv Yannick Justvan und Frode Füllner passen.







Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bad Abbach Bad Abbach 15:00 PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Mit Bad Abbach kommt ein Aufsteiger zu uns, der sich sehr schnell in der Liga zurechtgefunden hat und einen sehr strukturierten Fußball spielt. Defensiv kompakt und nach vorne immer gefährlich - eine gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Trotzdem werden wir daheim natürlich auf Sieg spielen und wollen drei Punkte holen.“



Personalien: Für Simon Griesbeck ist das Fußballjahr 2025 definitiv gelaufen. Sandro Nickl und Christoph Beck sind ohnehin schon längere Zeit außer Gefecht. Fraglich sind zudem die Einsätze von Martin Kauschinger und Fabian Schwingenschlögl. Wieder fit ist Routinier Patrick Pfisterer, der in Etzenricht kurzfristig krankheitsbedingt fehlte.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Während der Trainingswoche war erkennbar, dass die Mannschaft die unglückliche Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Lam schon längst verdaut hat. Der Fokus richtet sich zu hundert Prozent auf das nicht minder schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Seebach. Seit der Übernahme von Wolfgang Beller hat sich Seebach zu einer absoluten Spitzenmannschaft in der Landesliga entwickelt. Um am Samstag etwas Zählbares mitzunehmen, benötigen wir sehr viel Laufbereitschaft, aber auch die Mentalität, Zweikämpfe anzunehmen und sie auch zu gewinnen.“



Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.







Steven Ranks TSV Bad Abbach hat eine ganz schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. – Foto: Florian Würthele







Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SpVgg Landshut SpV Landshut 15:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir freuen uns auf unser Heimspiel gegen den souveränen Tabellenführer Landshut. Dieser herausragend besetzten Mannschaft wollen wir so gut und lang wie möglich Paroli bieten.“



Personalien: Zwar kehren Tim Welter und Jonas Wittenzellner ins Aufgebot zurück, dafür sind die Einsätze von Simon Loderbauer, der bereits in der Vorwoche vor der Pause angeschlagen vom Feld musste, Christian Mühlbauer, David Iglhaut und Markus Koller allesamt noch ungewiss. Sicher nicht dabei sind Simon Meindl und Benjamin Tolks.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Ein Kompliment an unser Team, welches die Partie beim souveränen und verdienten Heimsieg gegen Kosova sehr konzentriert angegangen ist. Nun steht nun ein echtes Topspiel gegen einen der stärksten Gegner in der Liga auf dem Programm. Lam ist eine absolute Heimmacht und wir werden unsere Bestleistung abrufen müssen, um dort bestehen zu können. Wir freuen uns aber auf das Duell und werden alles daran setzen, um etwas mitzunehmen.“



Personalien: Lucas Biberger kommt nach Krankheitspause wieder zurück. Ansonsten bleibt das Aufgebot unverändert.









Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): „Vornbach hat sich in der Liga etabliert und überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders offensiv, mit Pfandl und Schopf, verfügen sie über viel Qualität. Wir wissen was auf uns zukommt, wollen kompakt verteidigen und mutig nach vorne spielen. Es gilt, endlich den Bock umzustoßen, Vollgas zu geben und die drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und hoch motiviert.“



Personalien: Es gibt ein Fragezeichen im Kader der Badtstädter. Bei Simon Schneider, Jonathan Auburger und Kilian Ettl entscheidet sich ein Einsatz erst noch. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Johannes Kordick. Seinen Einstand an der Seitenlinie gibt derweil der





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Gegenüber dem letzten Spiel heißt es für uns , wieder ein paar Prozent draufzulegen, die gegen einen starken Gegner gefehlt hatten. Mit Bad Kötzting müssen wir bei einem Team ran, bei dem es eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben hat und das zu Hause schwer zu schlagen ist. Wir wollen uns aber auf uns zu konzentrieren und die eigenen Stärken auf den Platz bringen.“



Personalien: Mit Ausnahme der Dauerausfälle kann der tüchtige Neuling aus dem Vollen schöpfen.





Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): „Vornbach hat sich in der Liga etabliert und überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders offensiv, mit Pfandl und Schopf, verfügen sie über viel Qualität. Wir wissen was auf uns zukommt, wollen kompakt verteidigen und mutig nach vorne spielen. Es gilt, endlich den Bock umzustoßen, Vollgas zu geben und die drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und hoch motiviert.“Personalien: Es gibt ein Fragezeichen im Kader der Badtstädter. Bei Simon Schneider, Jonathan Auburger und Kilian Ettl entscheidet sich ein Einsatz erst noch. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Johannes Kordick. Seinen Einstand an der Seitenlinie gibt derweil der neue Cheftrainer Christian Ranzinger Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Gegenüber dem letzten Spiel heißt es für uns , wieder ein paar Prozent draufzulegen, die gegen einen starken Gegner gefehlt hatten. Mit Bad Kötzting müssen wir bei einem Team ran, bei dem es eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben hat und das zu Hause schwer zu schlagen ist. Wir wollen uns aber auf uns zu konzentrieren und die eigenen Stärken auf den Platz bringen.“Personalien: Mit Ausnahme der Dauerausfälle kann der tüchtige Neuling aus dem Vollen schöpfen.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit dem überzeugenden Auswärtssieg und dem dritten Dreier in Folge konnten wir die lange Auswärtsfahrt aus Vornbach sehr zufrieden antreten. Nicht das Ergebnis, sondern vielmehr die Art und Weise wie sich die Mannschaft präsentiert hat, war ein weiterer positiver Schritt der letzten Wochen. Dadurch können wir das letzte Vorrundenspiel gegen Luhe-Wildenau mit viel Vorfreude angehen. Der Gast gehört zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga, und wird mit Sicherheit bis zum Saisonende weiterhin in der Spitzengruppe der Liga vertreten sein. Besonders ihre Offensivreihe wird uns viel abverlangen. Mit 35 Toren in 16 Spielen sieht man deutlich, wo die Stärken der Mannschaft liegen. Aus diesem Grund müssen wir erneut versuchen, mannschaftlich geschlossen und mit viel Intensität sowie taktischer Disziplin gegen den Ball und Gegner zu arbeiten. Das wird allerdings nicht so einfach, da uns in dieser Woche eine Krankheitswelle extrem überrollt hat. Es bleibt zu hoffen, dass sich der ein oder andere Spieler bis Samstag gut regeneriert, damit wir in diesem schweren Spiel auch die nötigen Kräfte zur Verfügung haben.“



Personalien: Insgesamt zehn Akteure standen in der zurückliegenden Trainingseinheit wegen Krankheit oder Verletzung nicht zur Verfügung. Erfreulicherweise wird Andreas Müller nach seinem privaten Termin wieder in den Kader zurückkehren. Wer von den erkrankten und angeschlagenen Spielern mitmischen steht, wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Schwandorf-Ettmannsdorf erwartet uns eine sehr gute Landesliga-Mannschaft, die gespickt ist mit top Einzelspielern und die durch die Neuzugänge auf Spieler- wie auf Trainerseite nochmals neue Impulse bekommen hat. Insgesamt also ein schweres Stück Arbeit, das auf uns zukommt, wenn wir uns mit Punkten belohnen wollen. Für uns wird es in erster Linie darum gehen, an die gezeigte Leistung gegen Passau anzuknüpfen und vor allem in der Arbeit gegen den Ball noch eine Schippe draufzulegen. Unterm Strich erwarten wir eine Partie, die wahrscheinlich durch Kleinigkeiten entschieden wird.“



Personalien: Dem Trainerteam steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung.







So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Teisbach Teisbach 15:00 PUSH



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Die nächsten vier Spieltage, die allesamt Heimspiele mit sich bringen, sind für uns entscheidend. Wir sind in der Pflicht, mindestens neun Punkte zu holen. Deswegen muss gegen Teisbach der erste Heimsieg her, und das wird alles andere als leicht. Dennoch glauben wir alle fest daran, dass wir vor der Winterpause noch eine positive Wendung nehmen können. Immerhin sind es aktuell „nur“ 7 Punkte zum rettenden Ufer!“



Personalien: Imran Krasniqi kehrt nach einer Grippe ins Aufgebot zurück, ansonsten bleibt alles beim Alten.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Zum Abschluss der Vorrunde stehen wir vor einem weiteren Sechs-Punkte-Spiel. Wir werden natürlich nicht den Fehler machen und den Gegner anhand des aktuellen Tabellenplatzes einordnen, dafür ist der Kader von Kosova Regensburg viel zu stark besetzt. Die vier Punkteteilungen auf eigener Anlage, unter anderem gegen die Top-Teams aus Lam und Luhe-Wildenau, sollten zudem jedem Warnung genug sein. Grundsätzlich schauen wir wie immer nur auf uns und wollen in erster Linie an den ordentlichen Leistungen der letzten beiden Partien anknüpfen.“



Personalien: Jonas Schreiner hat das Aufbautraining nach längerer Verletzungspause abgeschlossen und wird wohl wieder eine Option sein.