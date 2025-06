Erster gegen Zweiter – Horrem und Elsdorf duellieren sich um den Titel

Besser hätte man es wirklich nicht scripten können. Der Tabellenführer Horremer SV trifft am letzten Spieltag auf den ersten Verfolger SC Elsdorf. Klar ist: Der Gewinner spielt im nächsten Jahr in der Landesliga. Im Tabellenkeller gibt es einen Dreikampf gegen den Abstieg.

Gipfeltreffen um den Aufstieg

Für beide Klubs ist es nicht weniger als das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Lokalduell treffen die beiden besten Rückrundenteams direkt aufeinander, gerade Elsdorf legte mit zuletzt neun Siegen in Folge einen brandheißen Lauf auf Platz zwei hin. Auch Horrem gewann jede der vergangenen sechs Partien. Die Herangehensweise der beiden Kontrahenten darf mit Spannung erwartet werden, zumal eine dauerhafte Abtastphase nach hinten losgehen könnte: Der Drittplatzierte SC Fliesteden könnte bei einem Remis der beiden Vordermänner noch im letzten Moment die Tabellenspitze erklimmen. Aus Sicht der Elsdorfer Gäste dürfte besonderer Fokus auf dem Liga-Top-Torschützen Florian Welter liegen. In den vergangenen beiden Aufeinandertreffen in der Liga (0:1) und im Pokal (0:3) ging der HSV jeweils als Sieger vom Platz. Alle vier Tore erzielte dabei der Horremer Königstransfer. Einen klarer Favorit lässt sich vor dem Gipfeltreffen dennoch beileibe nicht ausmachen. Es ist beinahe schon ein Verbrechen, dass also die Tagesform am kommenden Sonntag über das Schicksal der beiden Klubs entscheiden kann. Fliesteden hofft auf den Fußballgott

Der SCF hatte es doch in der eigenen Hand. Der Freistoß in der 88. Spielminute von Mehmet Apaydin zum 2:2 gegen Hilal-Maroc könnte jedoch schlussendlich das Team von Matthias Scherz in die Röhre schauen lassen. Völlig aussichtslos ist die Lage aber noch nicht. Zunächst ist ein Auswärtssieg gegen den Tabellenfünften Viktoria Birkesdorf alternativlos. Dazu braucht es Schützenhilfe bei einem von drei parallel laufenden Spielen. Wenn also: - Horrem und Eldorf sich ohne Sieger trennen oder

- (In der Bezirksliga, Gruppe 1) Tabellenführer SV Eintracht Hohkeppel beim 13. Pulheimer SC nicht gewinnt oder

- (In der Bezirksliga, Gruppe 1) Der Tabellenzweite BW Köln gegen den Vierten SV Schönenbach nicht gewinnt

steigt Fliesteden doch noch auf. Bange Blicke dürften sich also noch während der eigenen Partie auf die anderen Plätze richten. Die qualitativ stark besetzte Mannschaft der Birkesdorfer wird jedoch auch wohl kaum den SCF Beihilfe leisten gewohnt mutig nach vorne spielen. Dreikampf um den Klassenerhalt: Ahrem in der Pole Position aber lange nicht außer Gefahr

Aus Sicht des SSV ist es gar nicht zu fassen, dass der Klassenerhalt am letzten Spieltag noch in der Schwebe liegt. In der Nachspielzeit kassierten die Rot-Weißen in der Vorwoche zwei Gegentore in der Nachspielzeit und vergaben so die 1:0-Führung gegen den VfL Sindorf. Leistet sich die Elf von Thomas Frohn eine weitere Nullnummer, ist man auf Mithilfe auf den anderen Plätzen angewiesen.

Ein Sieg, so hoch wie möglich - so oder so ähnlich sollte die Devise von Nierfeld vor dem Saisonfinale lauten. Bessenich misst sich parallel mit der SG Dahlem-Schmidtheim und wird womöglich nicht mehr einzufangen sein. Ein Szenario, das in Anbetracht der Umstände gar nicht allzu abwegig erscheint, hat auch viel mit den Kerpenern zu tun. Bekannterweise sind diese nun schon längst gesichert abgestiegen, könnten den nicht besonders lieb gewonnen Ahremern mit einer Nicht-Leistung zum Abschied eins reinwürgen. Nierfeld muss gegenüber Ahrem neun Tore aufholen.