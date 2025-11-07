Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen in Wolfenbüttel

Das Gipfeltreffen der Liga elektrisiert: Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II trifft auf Verfolger TSG Bad Harzburg. Dahinter hofft der SC Gitter auf einen Ausrutscher der Topteams, während Aufsteiger Vienenburg den Absteiger Union Salzgitter im direkten Duell empfängt.

Das Spitzenspiel des Wochenendes: Der Tabellenführer empfängt den ärgsten Verfolger. Beide Teams gewannen zuletzt: Wolfenbüttel 3:1 in Salder, Harzburg 2:1 gegen Fortuna Lebenstedt und unter der Woche 1:0 gegen Vahdet Salzgitter. Nur drei Punkte trennen die Kontrahenten, wobei Bad Harzburg ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Spannung und Klasse sind garantiert im Duell der beiden besten Teams der Liga.

Fortuna verkaufte sich beim 1:2 in Harzburg teuer und will nun zurück in die Erfolgsspur. Ilsetal steckt tief im Tabellenkeller und hat zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Ein Heimsieg könnte Lebenstedt wieder ins sichere Mittelfeld bringen. Die Gäste hingegen benötigen dringend Punkte, um den Abstiegsrängen zu entkommen.

Beide Teams befinden sich in Reichweite der Spitzengruppe. Vienenburg überzeugte zuletzt mit einem 4:0 in Wendessen, Union holte ein starkes 2:2 gegen Gitter. Es ist ein Duell eines Aufsteigers der die letzten drei Spiele allesamt gewinnen konnte und eines Absteiger, welcher seit drei Spielen ohne Sieg ist.

Nach dem 2:2 gegen Union Salzgitter will Gitter wieder dreifach punkten. Salder unterlag Wolfenbüttel II mit 1:3 und steht im engen unteren Mittelfeld der Liga. Die Gastgeber setzen auf ihre Heimstärke und Torgefahr, um oben dran zu bleiben. Für Salder wird es eine schwere Auswärtsaufgabe.

FC Viktoria Thiede (4.) – SV Wendessen (11.) Der Aufsteiger Viktoria Thiede mischt weiter oben mit und gewann zuletzt 2:0 gegen Salzdahlum. Wendessen dagegen ging gegen Vienenburg unter. Thiede will mit einem weiteren Sieg seine starke Hinrunde krönen. Für Wendessen geht es um Wiedergutmachung und wichtige Punkte gegen den Trend der zwei Niederlagen am Stück.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Goslarer SC 08 Goslar MTV Salzdahlum Salzdahlum 14:00

Goslarer SC 08 (5.) – MTV Salzdahlum (14.) Der Goslarer SC 08 konnte zuletzt drei Spiele in Folge gewinnen und sich damit wieder in der oberen Tabellenregion zeigen. Die Gäste haben nur einen Sieg auf dem Konto und stecken tief im Abstiegssumpf. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Goslar könnte mit einem Erfolg wieder in Schlagdistanz zur Spitze rücken.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SV Kissenbrück Kissenbrück KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S 14:00

SV Kissenbrück (16.) – KSV Vahdet Salzgitter (8.) Kissenbrück wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis seit Wochen. Vahdet kassierte zuletzt ein bitteres 1:3 gegen Oker und will Wiedergutmachung. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch der Aufsteiger hat nichts mehr zu verlieren. Ein Auswärtssieg ist für Vahdet Pflicht, um den Anschluss ans obere Mittelfeld zu halten.