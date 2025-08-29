 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Darf der SV Haselbach auch gegen Nabburg jubeln?
Darf der SV Haselbach auch gegen Nabburg jubeln? – Foto: Sabrina Dietrich

Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen in Haselbach überstrahlt alles

7. Spieltag: Kann Nabburg das Überraschungsteam vom Thron stoßen? +++ Spiel eins nach Meyer führt Dieterskirchen nach Dürnsricht

Verlinkte Inhalte

Kreisliga West
Detag Wernb.
TSV Nittenau
Schmidgaden
SC Katzdorf

Ein absolutes Spitzenspiel steigt am Samstag in der Kreisliga West. Erster gegen Zweiter heißt es Duell – mehr geht nicht. Dis bisherige Überraschungsmannschaft des SV Haselbach, die mit noch weißer Weste am Ligathron sitzt, empfängt den Rangzweiten TV Nabburg. Dieser bewies zuletzt beim 4:4 gegen Silbersee zwar viel Moral, musste aber dennoch den ersten Punktverlust der Saison einstecken. Vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe steht der Drittplatzierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der den noch sieglosen TSV Nittenau zu Gast hat. Neben Nittenau wartet auch der SV Diendorf noch auf den ersten Dreier. Klappt's am Sonntag in Schmidgaden?

Morgen, 13:30 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
13:30

Zum siebten Spieltag empfängt der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 14) den TSV Nittenau (13., 2) am kommenden Samstag. Die Hausherren der kommenden Partie bezwangen zuletzt den SV Diendorf und sicherten sich somit die Maximalausbeute, hingegen konnte sich der TSV im torlosen Remis gegen den SC Katzdorf nur einen Punkt einholen.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
15:30

Topspiel-Kracher in Haselbach: Beim SVH (1., 18) ist am Samstag der TV Nabburg (2., 16) unterwegs. Mit einem 4:4 Remis gegen die SG Silbersee 08 musste sich der TV Nabburg zuletzt zufrieden geben, was die bisherige Siegesserie unterbrach, der Gastgeber hingegen sicherte sich zum sechsten Mal in Folge die Maximalausbeute, zuletzt beim TSV 1954 Stulln.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
16:00

Am siebten Spieltag tritt beim TSV Stulln (8., 7) der SV Kemnath a.B. (7., 10) an. Eine Niederlage musste der TSV zuletzt gegen den SV Haselbach einstecken, während sich der SV beim TSV Detag Wernberg im 1:1 Remis einen Punkt einholen konnte.

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenDieterskirch
16:00

Der aktuell trainerlose TSV Dieterskirchen (12., 3) ist am siebten Spieltag zu Gast bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 3). Am vergangenen Spieltag konnte sich die DJK ihren ersten Dreier der Saison gegen den FC OVI-Teunz sichern, für den TSV hingegen gab es gegen den 1. FC Schmidgaden keine Chancenverwertung und keine Punkte am vergangen Spieltag.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
15:15

Beim FC OVI-Teunz (9., 5) ist am kommenden Sonntag die SG Silbersee 08 (5., 11) zum siebten Spieltag vor Ort. Mit einem Remis gegen den TV Nabburg konnte sich die SG zuletzt einen Punkt einholen, der FC hingegen musste sich knapp gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring geschlagen geben.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
15:15live

Der SC Katzdorf (6., 11) empfängt an diesem Wochenende den TSV Detag Wernberg (10., 4). Beide Kontrahenten sicherten sich zuletzt einen Punkt - die Hausherren im torlosen Remis beim TSV Nittenau, während der TSV gegen den SV Kemnath a.B. ebenfalls nur ein Unentschieden erzielte.

So., 31.08.2025, 17:00 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
17:00

Der SV Diendorf (14., 0) reist am siebten Spieltag zum 1. FC Schmidgaden (4., 12) an. Während sich der 1. FC beim TSV Dieterskirchen zuletzt mit fünf Toren die Maximalausbeute einholen konnte, ging der SV Diendorf gegen den SV Schwandorf-Ettmansdorf II punktlos vom Platz.

Aufrufe: 029.8.2025, 13:30 Uhr
Nicole SeidlAutor