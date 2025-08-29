Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen in Haselbach überstrahlt alles

Ein absolutes Spitzenspiel steigt am Samstag in der Kreisliga West. Erster gegen Zweiter heißt es Duell – mehr geht nicht. Dis bisherige Überraschungsmannschaft des SV Haselbach, die mit noch weißer Weste am Ligathron sitzt, empfängt den Rangzweiten TV Nabburg. Dieser bewies zuletzt beim 4:4 gegen Silbersee zwar viel Moral, musste aber dennoch den ersten Punktverlust der Saison einstecken. Vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe steht der Drittplatzierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der den noch sieglosen TSV Nittenau zu Gast hat. Neben Nittenau wartet auch der SV Diendorf noch auf den ersten Dreier. Klappt's am Sonntag in Schmidgaden?



Zum siebten Spieltag empfängt der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 14) den TSV Nittenau (13., 2) am kommenden Samstag. Die Hausherren der kommenden Partie bezwangen zuletzt den SV Diendorf und sicherten sich somit die Maximalausbeute, hingegen konnte sich der TSV im torlosen Remis gegen den SC Katzdorf nur einen Punkt einholen.





Topspiel-Kracher in Haselbach: Beim SVH (1., 18) ist am Samstag der TV Nabburg (2., 16) unterwegs. Mit einem 4:4 Remis gegen die SG Silbersee 08 musste sich der TV Nabburg zuletzt zufrieden geben, was die bisherige Siegesserie unterbrach, der Gastgeber hingegen sicherte sich zum sechsten Mal in Folge die Maximalausbeute, zuletzt beim TSV 1954 Stulln.







Am siebten Spieltag tritt beim TSV Stulln (8., 7) der SV Kemnath a.B. (7., 10) an. Eine Niederlage musste der TSV zuletzt gegen den SV Haselbach einstecken, während sich der SV beim TSV Detag Wernberg im 1:1 Remis einen Punkt einholen konnte.







Der aktuell trainerlose TSV Dieterskirchen (12., 3) ist am siebten Spieltag zu Gast bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 3). Am vergangenen Spieltag konnte sich die DJK ihren ersten Dreier der Saison gegen den FC OVI-Teunz sichern, für den TSV hingegen gab es gegen den 1. FC Schmidgaden keine Chancenverwertung und keine Punkte am vergangen Spieltag.







Beim FC OVI-Teunz (9., 5) ist am kommenden Sonntag die SG Silbersee 08 (5., 11) zum siebten Spieltag vor Ort. Mit einem Remis gegen den TV Nabburg konnte sich die SG zuletzt einen Punkt einholen, der FC hingegen musste sich knapp gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring geschlagen geben.







Der SC Katzdorf (6., 11) empfängt an diesem Wochenende den TSV Detag Wernberg (10., 4). Beide Kontrahenten sicherten sich zuletzt einen Punkt - die Hausherren im torlosen Remis beim TSV Nittenau, während der TSV gegen den SV Kemnath a.B. ebenfalls nur ein Unentschieden erzielte.







Der SV Diendorf (14., 0) reist am siebten Spieltag zum 1. FC Schmidgaden (4., 12) an. Während sich der 1. FC beim TSV Dieterskirchen zuletzt mit fünf Toren die Maximalausbeute einholen konnte, ging der SV Diendorf gegen den SV Schwandorf-Ettmansdorf II punktlos vom Platz.