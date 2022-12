Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen am Wittlicher Bürgerwehr Fußball-Bezirksliga: Wittlich und Schweich begegnen sich im Hit – Löws Abschiedsspiel in Wallenborn – Saartal-SG vor Stresstest auf Hetzerather Hartplatz.

SV Schleid – SG Zewen (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Im Aufsteigerduell, das im Hinspiel torlos endete, möchte der SV Schleid seine sechs Spiele andauernde Siegesserie fortsetzen und bereits jetzt Rang drei vor der Winterpause festzurren. Trainer Taner Weins weiß aber, dass „es gegen Zewen eine schwere Aufgabe wird“. Weil Oliver Becker, Torwart Jens Freis, Jannick Rings und auch Julian Green nach krankheitsbedingten Ausfällen wieder an Bord sind, kann Weins bis auf den langzeitverletzten Enrico Schwall aus dem Vollen schöpfen. Zewens Coach Patrick Zöllner kennt die Qualitäten des Gegners: „Schleid ist ein besonderer Aufsteiger und keiner, der gegen den Abstieg spielt. Das Team hat überwiegend Spieler in seinen Reihen, die höherklassig unterwegs waren. Sie stehen zurecht auf dem dritten Platz.“ Um ein positives Ergebnis zu erzielen, müsse man besonders Sebastian Ting und Tim Hartmann aus dem Spiel nehmen. „Es wird ein harter Fight auf einem schwer bespielbaren Platz“, so Zöllner. Lars Wagner fehlt gesperrt, Lukas Görgen und Marvin Kugel müssen berufsbedingt passen. Dagegen kehren Torwart Dominik Wintersig, Markus Nilles, Denis Hansen, Pascal Lochen und Paul Fusenig in den Kader zurück.

SG Daleiden – SG Ruwertal (Samstag, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

Sieben Partien in Folge haben die Kicker aus dem Islek nicht mehr verloren. Aus dem Hinspiel (3:3) haben sie noch eine Rechnung offen. „Nach unserer Führung haben wir dreimal gepennt, sind mit 1:3 in die Halbzeit. Mit einer guten Mentalität und Köpersprache haben wir den Punkt noch retten können. Ruwertal ist immer unangenehm“, sagt Angreifer Manuel Mombach. Jan Mayers fehlt mit Kreuzbandriss, Thomas Hunz’ Einsatz kommt noch zu früh. Ruwertals Coach Benny Leis möchte im alten Jahr noch „Minimum vier Punkte einfahren, dann wäre unsere Ausgangsposition für das Frühjahr richtig gut. Wir sind komplett und können an einem guten Tag auch in Arzfeld punkten.“ Tim Jakobs ist wieder eine Kaderoption.

SV Zeltingen-Rachtig – SV Lüxem (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Zeltingen)

Oberste Prämisse des Teams um Spielertrainer Pascal Meschak ist ein Sieg, der das Team nicht nur in den zweistelligen Punktebereich, sondern auch den Anschluss ans untere Mittelfeld bringen würde. Meschak nimmt indes Druck aus dem Kessel: „Die Mannschaft soll weiterhin Fußballspielen und Spaß haben.“ Fraglich sind Torwart Dominik Henchen und Stürmer Florian Blesius, die zuletzt an grippalen Infekten laborierten. „Unser Minimalziel, 20 Punkte vor der Winterpause zu haben, ist bereits erreicht. Doch wir wollen mit einem Dreier aus Zeltingen zurückkehren und direkt mal ein positives Zeichen für die Rückrunde setzen. Wollen wir gewinnen, sollten wir wieder effizienter sein und eine bessere Absprache in der Defensive gewährleisten“, so Lüxems Trainer Oliver Hongla. Die beiden Torleute Stefan Stroh (beruflich) und Josef Mertes (verletzt) fehlen ebenso wie Jonas Adams und Lukas Follmann. Florian Schmitt ist wieder eine Option.

SV Hetzerath – SG Saartal Trassem (Sonntag, 14.30 Uhr, Hartplatz

Hetzerath)

Mit dem Hartplatz als Faustpfand will Hetzerath die Saartaler Offensive ausschalten. „Jeder sollte noch mal Leidenschaft und Mentalität mitbringen. Nur dann können wir den Negativlauf stoppen“, setzt Hetzeraths Coach Michael Urbild auf die volle Konzentration. Stammtorwart Yannick Tömmes und Manuel Tormann (beide verletzt) sowie Willi Koffi (Bänderriss) fehlen, Maik Elsen ist wieder eine Option, doch hinter Leonard Tonner (krankheitsbedingt) und Nico Schäfer (Fußverletzung) stehen noch Fragezeichnen. Saartals Trainer Heiko Niederweis fordert angesichts nicht kleiner werdender Personalprobleme, „sich auf den Hartplatz und die kämpferische Hetzerather Spielweise genau einzustellen. Wir erwarten einen absolut engagierten Gegner.“ Bereits im Hinspiel (3:1) habe man „sehr viel Mühe gehabt“. Nico Ockfen fehlt rotgesperrt, dagegen stehen die Urlaubsrückkehrer Tobias Baier, Felix Guckeisen und Dominic Fisch wieder bereit.

SG Mont Royal Enkirch – SG Geisfeld (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Reil)

„Geisfeld ist zwar eine abgezockte, erfahrene Mannschaft, doch wir visieren einen positiven Start in die Rückrunde an“, gibt sich der 37-Jährige Enkircher Trainer Thomas Kappel kämpferisch. In seinem vorletzten Spiel als verantwortlicher Trainer (TV berichtete) wolle seine Mannschaft noch mal „Gas geben und die Zuschauer im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Sieg beschenken“. Wenig Optimismus verrät die lange Ausfallliste, zu der sich Niklas Servatius (Knieverletzung) und Maximilian Filzen (Zerrung) hinzugesellt haben. Alexander Klein fehlt urlaubsbedingt. Geht das Hochwaldteam mit einer ähnlichen Leidenschaft, Mentalität und Kompaktheit zu Werke wie beim 2:1-Überraschungserfolg in Konz, wäre der zehnte Saisonsieg der SG Geisfeld nicht unrealistisch. Jens Gaspers, der zuletzt Vater wurde, kehrt ins Team zurück.