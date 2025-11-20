Erster gegen Zweiter: Füchse empfangen SpaKi zum Topspiel

Spitzenspiel können sie auch im Fuchsbau. Der Tabellenführer aus Reinickendorf empfängt den ersten Verfolger, die Spandauer Kickers. Beide Teams sind punktgleich. Am vergangenen Spieltag erst lösten die Füchse den kommenden Gegner auf dem Thron ab. Kann sich SpaKi Platz eins zurückholen?

In der Vorsaison konkurrierten Wilmersdorf und Stern 1900 lang um Platz eins. Auch in dieser Spielzeit richten beide den Blick nach oben. Wilmersdorf liegt nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter, für die Steglitzer sind es vier Punkte Rückstand. Die Form spricht für die Hausherren. Zudem hat Stern 1900 vor einer Woche das gesamte Trainerteam ausgetauscht ( FuPa berichtete ). Erstmals wieder an der Seitenlinie am Freitag: Andy Thurau.

Der SC Charlottenburg hat Polar Pinguin zu Gast und dürfte möglicherweise mit einem Auge auf die anderen beiden Freitagsspiele schielen, denn bei entsprechenden Ausgängen könnte der SCC die Tabellenführung übernehmen. Seit sechs Spielen ungeschlagen gehen die Hausherren favorisiert ins Spiel gegen die Pinguine, die zuletzt bei den Niederlagen gegen Altglienicke II und Wilmersdorf ganze 15 Gegentore kassierten. ---

Auch Altglienicke II spielt wieder ganz oben mit, hat vor dem Pokalwochenende aber in Frohnau Zähler liegen lassen. Biesdorf hat eine herbe 7:1-Klatsche gegen Blau Weiß 90 kassiert und will sich am heimischen Grabensprung rehabilitieren. ---

Das 7:1 von Blau Weiß am vergangenen Spieltag wurde bereits angesprochen. Davor holte der Aufsteiger gegen die Spitzenteams Wilmersdorf und SCC jeweils einen Punkt. Die Formkurve zeigt nach oben. Anders bei Hohen Neuendorf. Die Nordberliner konnten seit zehn Spielen nicht mehr gewinnen. ---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:00 PUSH

Für Empor stand vor der Pokalpause bereits ein Kellerduell gegen Staaken an. Nun folgt gleich das Nächste, denn mit dem SSC Südwest kommt das Schlusslicht in den Jahn-Sportpark. Empor kann tabellarisch ordentlich springen, Südwest muss punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---

So., 23.11.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC SC Staaken SC Staaken 12:45 PUSH

Frohnau hat sich still und heimlich auf Rang sieben vorgeschoben, hängt mittendrin in der eng beieinander liegenden oberen Tabellenhälfte. Staaken ist 16., konnte zuletzt aber gegen Rudow und Empor vier Punkte sammeln und will nachlegen. ---

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC Berlin Türkspor Bln Türkspor 13:00 PUSH

Der Berliner SC hat sich in der unteren Tabellenhälfte durch den 4:0-Erfolg gegen Hohen Neuendorf zumindest etwas Luft verschafft, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur drei Punkte beträgt. Türkspor hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und will auch im dritten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben. ---

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 TSV Rudow Berlin TSV Rudow 13:30 PUSH

Mariendorf ist ein Stück weit das Team der Stunde. Der TSV ist seit fünf Spielen ungeschlagen, musste dabei zuletzt aber auch drei Mal in Folge die Punkte teilen. Rudow hat nach dem zwischenzeitlichen Hoch gegen Staaken und Charlottenburg verloren und liegt nur noch drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

---

