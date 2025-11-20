 2025-11-18T09:22:12.436Z

Erster gegen Zweiter: Füchse empfangen SpaKi zum Topspiel

13. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 13. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:30

In der Vorsaison konkurrierten Wilmersdorf und Stern 1900 lang um Platz eins. Auch in dieser Spielzeit richten beide den Blick nach oben. Wilmersdorf liegt nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter, für die Steglitzer sind es vier Punkte Rückstand. Die Form spricht für die Hausherren. Zudem hat Stern 1900 vor einer Woche das gesamte Trainerteam ausgetauscht (FuPa berichtete). Erstmals wieder an der Seitenlinie am Freitag: Andy Thurau.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:30live

Spitzenspiel können sie auch im Fuchsbau. Der Tabellenführer aus Reinickendorf empfängt den ersten Verfolger, die Spandauer Kickers. Beide Teams sind punktgleich. Am vergangenen Spieltag erst lösten die Füchse den kommenden Gegner auf dem Thron ab. Kann sich SpaKi Platz eins zurückholen?

---

Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30

Der SC Charlottenburg hat Polar Pinguin zu Gast und dürfte möglicherweise mit einem Auge auf die anderen beiden Freitagsspiele schielen, denn bei entsprechenden Ausgängen könnte der SCC die Tabellenführung übernehmen. Seit sechs Spielen ungeschlagen gehen die Hausherren favorisiert ins Spiel gegen die Pinguine, die zuletzt bei den Niederlagen gegen Altglienicke II und Wilmersdorf ganze 15 Gegentore kassierten.

---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
14:00

Auch Altglienicke II spielt wieder ganz oben mit, hat vor dem Pokalwochenende aber in Frohnau Zähler liegen lassen. Biesdorf hat eine herbe 7:1-Klatsche gegen Blau Weiß 90 kassiert und will sich am heimischen Grabensprung rehabilitieren.

---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00

Das 7:1 von Blau Weiß am vergangenen Spieltag wurde bereits angesprochen. Davor holte der Aufsteiger gegen die Spitzenteams Wilmersdorf und SCC jeweils einen Punkt. Die Formkurve zeigt nach oben. Anders bei Hohen Neuendorf. Die Nordberliner konnten seit zehn Spielen nicht mehr gewinnen.

---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
14:00

Für Empor stand vor der Pokalpause bereits ein Kellerduell gegen Staaken an. Nun folgt gleich das Nächste, denn mit dem SSC Südwest kommt das Schlusslicht in den Jahn-Sportpark. Empor kann tabellarisch ordentlich springen, Südwest muss punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

So., 23.11.2025, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
12:45

Frohnau hat sich still und heimlich auf Rang sieben vorgeschoben, hängt mittendrin in der eng beieinander liegenden oberen Tabellenhälfte. Staaken ist 16., konnte zuletzt aber gegen Rudow und Empor vier Punkte sammeln und will nachlegen.

---

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
13:00

Der Berliner SC hat sich in der unteren Tabellenhälfte durch den 4:0-Erfolg gegen Hohen Neuendorf zumindest etwas Luft verschafft, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur drei Punkte beträgt. Türkspor hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und will auch im dritten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben.

---

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
13:30

Mariendorf ist ein Stück weit das Team der Stunde. Der TSV ist seit fünf Spielen ungeschlagen, musste dabei zuletzt aber auch drei Mal in Folge die Punkte teilen. Rudow hat nach dem zwischenzeitlichen Hoch gegen Staaken und Charlottenburg verloren und liegt nur noch drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

---

