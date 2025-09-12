Erster gegen Zweiter: Durlangen will gegen Hüttlingen an die Spitze

---



Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie zuletzt zwar knapp, aber leidenschaftlich in Schwabsberg unterlag. Mit sieben Punkten liegen sie im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Sieg jedoch Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Die SG Bettringen reist mit dem Selbstbewusstsein des 3:2-Erfolges gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen an und rangiert mit zehn Zählern auf Platz drei. Die Gäste haben den Anspruch, im Titelrennen ein Wort mitzureden – und genau das macht dieses Duell brisant. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie zuletzt zwar knapp, aber leidenschaftlich in Schwabsberg unterlag. Mit sieben Punkten liegen sie im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Sieg jedoch Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Die SG Bettringen reist mit dem Selbstbewusstsein des 3:2-Erfolges gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen an und rangiert mit zehn Zählern auf Platz drei. Die Gäste haben den Anspruch, im Titelrennen ein Wort mitzureden – und genau das macht dieses Duell brisant.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00 live PUSH



Mehr Spitzenspiel geht kaum: Der 1. FC Durlangen und der TSV Hüttlingen treffen als Tabellenerster und -zweiter aufeinander. Durlangen überzeugte beim 3:1 in Heldenfingen mit Effizienz und Willensstärke, Hüttlingen setzte sich knapp mit 1:0 gegen Schnaitheim durch. Beide Teams stehen bei zehn Punkten, wobei Durlangen schon eine Partie mehr bestritten hat. Es geht also nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die frühe Tabellenführung – ein echtes Schlagerspiel der Liga. Mehr Spitzenspiel geht kaum: Der 1. FC Durlangen und der TSV Hüttlingen treffen als Tabellenerster und -zweiter aufeinander. Durlangen überzeugte beim 3:1 in Heldenfingen mit Effizienz und Willensstärke, Hüttlingen setzte sich knapp mit 1:0 gegen Schnaitheim durch. Beide Teams stehen bei zehn Punkten, wobei Durlangen schon eine Partie mehr bestritten hat. Es geht also nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die frühe Tabellenführung – ein echtes Schlagerspiel der Liga.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim TSG Schnaitheim Schnaitheim 15:00 PUSH



Die TSG Nattheim steckt im unteren Mittelfeld fest. Nach dem 1:1 in Böbingen stehen zwar erst sechs Punkte auf dem Konto, doch die Defensive präsentiert sich stabil. Die TSG Schnaitheim dagegen kämpft nach dem 0:1 in Hüttlingen um den Anschluss, mit sechs Zählern und schon 15 Gegentreffern ist die Lage angespannt. Das direkte Duell zweier Tabellennachbarn verspricht ein enges Ringen um wichtige Punkte für die Konsolidierung im Tabellenmittelfeld. Die TSG Nattheim steckt im unteren Mittelfeld fest. Nach dem 1:1 in Böbingen stehen zwar erst sechs Punkte auf dem Konto, doch die Defensive präsentiert sich stabil. Die TSG Schnaitheim dagegen kämpft nach dem 0:1 in Hüttlingen um den Anschluss, mit sechs Zählern und schon 15 Gegentreffern ist die Lage angespannt. Das direkte Duell zweier Tabellennachbarn verspricht ein enges Ringen um wichtige Punkte für die Konsolidierung im Tabellenmittelfeld.



Der TV Neuler zeigte beim 2:2 in Lorch Moral, steht jedoch mit nur fünf Punkten auf Rang 13. Nun geht es gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, die nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Bettringen weiter im Tabellenkeller steckt. Drei Zähler aus vier Spielen sind eine dürftige Bilanz, das Ziel heißt klar Klassenverbleib. Beide Teams wissen, dass ein Sieg die eigene Lage spürbar entspannen würde – entsprechend hoch dürfte die Nervosität sein. Der TV Neuler zeigte beim 2:2 in Lorch Moral, steht jedoch mit nur fünf Punkten auf Rang 13. Nun geht es gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, die nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Bettringen weiter im Tabellenkeller steckt. Drei Zähler aus vier Spielen sind eine dürftige Bilanz, das Ziel heißt klar Klassenverbleib. Beide Teams wissen, dass ein Sieg die eigene Lage spürbar entspannen würde – entsprechend hoch dürfte die Nervosität sein.



Die DJK Schwabsberg-Buch hat mit dem 4:3 gegen Hofherrnweiler II ihre Stärke in der Offensive erneut bewiesen. Mit 14:7 Toren stellen sie einen der besten Angriffe der Liga und stehen auf Platz vier. Ganz anders die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die nach dem 1:3 gegen Durlangen weiter ohne Punkt das Tabellenende ziert. Für die Gäste geht es längst um jeden Strohhalm, doch ausgerechnet in Schwabsberg wartet die vielleicht härteste Aufgabe bislang. Die DJK Schwabsberg-Buch hat mit dem 4:3 gegen Hofherrnweiler II ihre Stärke in der Offensive erneut bewiesen. Mit 14:7 Toren stellen sie einen der besten Angriffe der Liga und stehen auf Platz vier. Ganz anders die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die nach dem 1:3 gegen Durlangen weiter ohne Punkt das Tabellenende ziert. Für die Gäste geht es längst um jeden Strohhalm, doch ausgerechnet in Schwabsberg wartet die vielleicht härteste Aufgabe bislang.



Die Sportfreunde Dorfmerkingen II überraschen bislang positiv: Sechs Punkte aus drei Spielen sind eine starke Ausbeute, das 6:5-Torverhältnis zeigt aber auch Defensivprobleme. Der TSV Böbingen hat nach dem 1:1 gegen Nattheim acht Punkte gesammelt und ist als Aufsteiger hervorragend gestartet. Rang sechs ist ein klarer Fingerzeig, dass man in der Liga bestehen kann. Dieses Spiel verspricht ein offener Schlagabtausch zwischen zwei offensiv denkenden Teams. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II überraschen bislang positiv: Sechs Punkte aus drei Spielen sind eine starke Ausbeute, das 6:5-Torverhältnis zeigt aber auch Defensivprobleme. Der TSV Böbingen hat nach dem 1:1 gegen Nattheim acht Punkte gesammelt und ist als Aufsteiger hervorragend gestartet. Rang sechs ist ein klarer Fingerzeig, dass man in der Liga bestehen kann. Dieses Spiel verspricht ein offener Schlagabtausch zwischen zwei offensiv denkenden Teams.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen Sportfreunde Lorch SF Lorch 15:00 live PUSH



Der FV 08 Unterkochen will nach zwei Siegen aus vier Spielen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Mit sechs Punkten steht man im sicheren Mittelfeld, die 7:3-Torbilanz spricht für eine stabile Abwehr. Die Sportfreunde Lorch dagegen warten nach dem 2:2 gegen Neuler weiter auf den ersten Saisonsieg und dümpeln mit nur einem Punkt auf Rang 15. Für die Gäste zählt in Unterkochen eigentlich nur ein Sieg, will man sich aus dem Tabellenkeller befreien.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________