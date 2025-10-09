 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Erster gegen Zweiter: Aufsteiger TSV Köngen im direkten Duell

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der neunte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, steht im Zeichen richtungsweisender Duelle: Während die Spitzenteams TSV Köngen, TSGV Waldstetten und SV Waldhausen ihre Positionen ausbauen wollen, stehen die unteren Teams unter Druck, dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Besonders spannend sind die Begegnungen zwischen direkten Konkurrenten im Mittelfeld, die über die nächsten Platzierungen entscheiden könnten.

---

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30live

SV Waldhausen empfängt VfL Sindelfingen. Waldhausen will seine starke Serie fortsetzen und die Tabellenspitze verteidigen, während Sindelfingen auswärts auf einen Erfolg hofft, um den Anschluss an die oberen Tabellenränge nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

TSV Bad Boll trifft auf GSV Maichingen. Bad Boll strebt einen Heimsieg an, um im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben, Maichingen benötigt Punkte, um den Abstand nach unten nicht anwachsen zu lassen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

SV Böblingen empfängt FV Sontheim/Brenz. Die Gastgeber wollen die Heimstärke nutzen, um weiter in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Sontheim/Brenz weiterhin ohne Punkte dasteht und dringend Zähler benötigt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

TSGV Waldstetten empfängt TSV Köngen. Ein Spitzenspiel zwischen den beiden führenden Teams: Waldstetten will seine Position behaupten, Köngen hingegen die Tabellenführung zurückerobern.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

TSV Ehningen trifft auf TSVgg Plattenhardt. Ehningen möchte durch einen Heimsieg die Spitzenposition festigen, Plattenhardt kämpft um Anschluss ans Mittelfeld und wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

TV Echterdingen empfängt 1. FC Eislingen. Echterdingen steckt im Tabellenkeller und ist auf jeden Zähler angewiesen, während Eislingen die Chance sucht, die Aufstiegsposition weiter zu festigen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

FV Spfr Neuhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams benötigen Punkte für die obere Tabellenhälfte, Neuhausen will sich vor heimischem Publikum behaupten, Stuttgart die Aufholjagd fortsetzen.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:30

TSV Bernhausen trifft auf SC Geislingen. Bernhausen möchte im oberen Tabellenmittelfeld Anschluss halten, Geislingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.10.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor