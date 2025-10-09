Erster gegen Zweiter: Aufsteiger TSV Köngen im direkten Duell

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SV Waldhausen empfängt VfL Sindelfingen. Waldhausen will seine starke Serie fortsetzen und die Tabellenspitze verteidigen, während Sindelfingen auswärts auf einen Erfolg hofft, um den Anschluss an die oberen Tabellenränge nicht zu verlieren.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll trifft auf GSV Maichingen. Bad Boll strebt einen Heimsieg an, um im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben, Maichingen benötigt Punkte, um den Abstand nach unten nicht anwachsen zu lassen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen empfängt FV Sontheim/Brenz. Die Gastgeber wollen die Heimstärke nutzen, um weiter in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Sontheim/Brenz weiterhin ohne Punkte dasteht und dringend Zähler benötigt.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten empfängt TSV Köngen. Ein Spitzenspiel zwischen den beiden führenden Teams: Waldstetten will seine Position behaupten, Köngen hingegen die Tabellenführung zurückerobern.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen trifft auf TSVgg Plattenhardt. Ehningen möchte durch einen Heimsieg die Spitzenposition festigen, Plattenhardt kämpft um Anschluss ans Mittelfeld und wichtige Punkte für den Klassenerhalt.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen empfängt 1. FC Eislingen. Echterdingen steckt im Tabellenkeller und ist auf jeden Zähler angewiesen, während Eislingen die Chance sucht, die Aufstiegsposition weiter zu festigen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams benötigen Punkte für die obere Tabellenhälfte, Neuhausen will sich vor heimischem Publikum behaupten, Stuttgart die Aufholjagd fortsetzen.
So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen trifft auf SC Geislingen. Bernhausen möchte im oberen Tabellenmittelfeld Anschluss halten, Geislingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.