Allgemeines
Erster gegen Zweiter: Aramäer Heilbronn bitten zum Gipfeltreffen

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Franken steht im Zeichen enger Abstände: Oben wollen die Favoriten ihre Taktzahl halten, dahinter lauern formstarke Verfolger, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle die Winterstatik prägen könnten. Standards, Sprintfähigkeit im Umschalten und eine niedrige Fehlerquote werden vielerorts den Ausschlag geben.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
14:30live

TSV Pfedelbach empfängt SV Wachbach – Sechster (21 Punkte, 25:20) gegen Elfter (13, 16:32). Die Hausherren bringen mehr Balance ein, der Gast muss über Kompaktheit und Konterdisziplin im Spiel bleiben.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
14:30

TG Böckingen trifft als Dritter (23 Punkte, 31:13) auf FSV Friedrichshaller SV (22, 25:14). Kleiner Spalt, großes Gewicht: wer die Zentrale kontrolliert und Standards präziser setzt, macht im oberen Drittel Boden gut.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
14:30

Aramäer Heilbronn führt mit 29 Punkten (38:7) und bekommt mit Sportfreunde Lauffen (27, 30:10) den engsten Verfolger. Geduld in der Ballzirkulation und Ruhe am Strafraumrand dürften das hochklassige Spitzenspiel prägen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
14:30

FSV Schwaigern geht als Fünfter (21 Punkte, 33:20) in das Duell mit Sportfreunde Untergriesheim (19, 26:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, der Aufsteiger bleibt über Tempo und zweite Bälle gefährlich.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
14:30

SGM Mulfingen/Hollenbach (12 Punkte, 23:32) empfängt TSV Erlenbach (11, 13:35). In einem Kellerduell mit schmalen Kanten entscheiden Fehlervermeidung und Präsenz bei ruhenden Bällen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
14:30

SG Stetten/Kleingartach steht mit 7 Punkten (13:28) gegen SG Sindringen/Ernsbach (13, 15:21) unter Zugzwang. Gelingt es, die erste Pressinglinie sauber zu überspielen, öffnen sich die wenigen Räume für Abschlüsse.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00live

FC Union Heilbronn (19 Punkte, 16:14) trifft auf SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (5, 15:30). Der Favorit wird auf Kontrolle setzen, der Außenseiter braucht Effizienz aus wenigen Umschaltmomenten.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

TSV Neuenstein (9 Punkte, 18:29) empfängt TSV Botenheim (17, 25:35). Für die Gastgeber ist es ein Richtungsduell, in dem Stabilität in der Restverteidigung und präzise Standards überproportional wirken.

