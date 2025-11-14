Erster gegen Zweiter: Aramäer Heilbronn bitten zum Gipfeltreffen
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags
Der 13. Spieltag der Bezirksliga Franken steht im Zeichen enger Abstände: Oben wollen die Favoriten ihre Taktzahl halten, dahinter lauern formstarke Verfolger, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle die Winterstatik prägen könnten. Standards, Sprintfähigkeit im Umschalten und eine niedrige Fehlerquote werden vielerorts den Ausschlag geben.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach empfängt SV Wachbach – Sechster (21 Punkte, 25:20) gegen Elfter (13, 16:32). Die Hausherren bringen mehr Balance ein, der Gast muss über Kompaktheit und Konterdisziplin im Spiel bleiben.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TG Böckingen trifft als Dritter (23 Punkte, 31:13) auf FSV Friedrichshaller SV (22, 25:14). Kleiner Spalt, großes Gewicht: wer die Zentrale kontrolliert und Standards präziser setzt, macht im oberen Drittel Boden gut.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Aramäer Heilbronn führt mit 29 Punkten (38:7) und bekommt mit Sportfreunde Lauffen (27, 30:10) den engsten Verfolger. Geduld in der Ballzirkulation und Ruhe am Strafraumrand dürften das hochklassige Spitzenspiel prägen.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern geht als Fünfter (21 Punkte, 33:20) in das Duell mit Sportfreunde Untergriesheim (19, 26:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, der Aufsteiger bleibt über Tempo und zweite Bälle gefährlich.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach (12 Punkte, 23:32) empfängt TSV Erlenbach (11, 13:35). In einem Kellerduell mit schmalen Kanten entscheiden Fehlervermeidung und Präsenz bei ruhenden Bällen.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach steht mit 7 Punkten (13:28) gegen SG Sindringen/Ernsbach (13, 15:21) unter Zugzwang. Gelingt es, die erste Pressinglinie sauber zu überspielen, öffnen sich die wenigen Räume für Abschlüsse.
So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn (19 Punkte, 16:14) trifft auf SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (5, 15:30). Der Favorit wird auf Kontrolle setzen, der Außenseiter braucht Effizienz aus wenigen Umschaltmomenten.
So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein (9 Punkte, 18:29) empfängt TSV Botenheim (17, 25:35). Für die Gastgeber ist es ein Richtungsduell, in dem Stabilität in der Restverteidigung und präzise Standards überproportional wirken.
