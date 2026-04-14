Erster gegen Zweiter

Am Donnerstagabend kommt es in der Bezirksliga zum absoluten Topspiel: Tabellenführer SV Union Lohne empfängt den punktgleichen Verfolger ASV Altenlingen. Nur zwei Zähler trennen beide Teams, mit einem Sieg kann der ASV die Tabellenführung übernehmen.

Bei gleicher Spielanzahl könnte der ASV mit einem Erfolg in Lohne an die Tabellenspitze springen. Lohne hingegen will den direkten Verfolger auf Distanz halten und einen wichtigen Schritt im Titelrennen machen.

Die Konstellation vor dem 24. Spieltag ist klar: Union Lohne geht als Spitzenreiter ins Heimspiel, hat jedoch nach dem 2:2 gegen SF Schwefingen zuletzt Punkte liegen lassen. Altenlingen nutzte die Gelegenheit und verkürzte mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SV Langen den Rückstand auf zwei Punkte.

Personalsorgen bei Lohne - Rückenwind für Altenlingen

Während Altenlingen mit viel Selbstvertrauen und einer starken Offensive anreist, ist die Situation beim Tabellenführer angespannt. Mehrere Langzeitverletzte wie Brink, Berger, Kamp und Lake fallen weiterhin aus. Zudem fehlt Mirco Strohecker, und auch Marcel Strohecker droht nach einer Knieverletzung auszufallen.

Allerdings gibt es auch Hoffnung: Tengen und Gels könnten zurückkehren, ebenso steht Kettler wieder zur Verfügung.

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr SV Union Lohne Union Lohne ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 20:00 live PUSH

Derby-Atmosphäre unter Flutlicht erwartet

Anstoß ist am Donnerstag, den 16.04.2026, um 20:00 Uhr an der Jahnstraße. Die Partie verspricht nicht nur sportlich Spannung, sondern auch eine besondere Kulisse. Beide Teams rechnen mit zahlreichen Zuschauern, eine vierstellige Besucherzahl gilt als realistisch.

Auch viele Anhänger aus Altenlingen werden erwartet und für zusätzliche Derby-Stimmung sorgen. Für anreisende Gäste wird empfohlen, aufgrund einer Sperrung über die Parkstraße anzureisen und den Schützenplatz als Parkplatz zu nutzen.

Alles ist angerichtet für ein intensives Topspiel zwischen den beiden besten Teams der Liga.

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“

Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!