Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter - Spitzenteams im Duell

Am 17. Spieltag der Kreisliga A Aachen treffen Aufstiegs- und Abstiegsambitionen mehrfach unmittelbar aufeinander. Besonders das Duell in Eschweiler sowie das Spiel des Spitzenreiters gegen Verlautenheide II versprechen sportliche Weichenstellungen.

Die Rhenania Würselen/Euchen (8., 19 Punkte) trifft auf FC Germania Freund (15., 12 Punkte). Würselen/Euchen will sich weiter von unten absetzen. Germania Freund steht bereits unter erheblichem Druck und benötigt dringend Punkte.

Der SV Breinig II (11., 18 Punkte) empfängt mit dem Burtscheider TV (14., 12 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Breinig II will mit einem Heimsieg Abstand zur Abstiegszone schaffen. Für den Burtscheider TV zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Der SV St. Jöris (9., 19 Punkte) empfängt Schlusslicht DJK Arminia Eilendorf (16., 11 Punkte). St. Jöris kann mit einem Heimsieg den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Für Arminia Eilendorf wird die Luft im Tabellenkeller zunehmend dünn.

Der FV Vaalserquartier (10., 18 Punkte) empfängt den SC Kellersberg (13., 15 Punkte). Beide Mannschaften bewegen sich in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Ein Sieg könnte für wichtige Entlastung im Tabellenkeller sorgen.

Der fünftplatzierte FC Stolberg (26 Punkte) trifft auf Grenzwacht Pannesheide (7., 24 Punkte). Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, haben aber noch Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Ein Sieg könnte die Ambitionen auf einen Platz unter den Top vier untermauern.

Der SV Rott (6., 25 Punkte) empfängt den SC Berger Preuß (12., 16 Punkte). Rott will sich weiter nach oben orientieren, während Berger Preuß dringend Zählbares benötigt. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Gäste stehen unter Zugzwang.

Im Topspiel des Spieltags trifft der FC Eschweiler 2020 (3., 33 Punkte) auf den SV Eilendorf II (2., 37 Punkte). Eschweiler kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitzenplätze ausüben. Eilendorf II will seine starke Saison bestätigen und im Aufstiegsrennen Schritt halten.