Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter - Spitzenteams im Duell

Tabellenführer unter Druck, Verfolger im direkten Vergleich – die Liga vor richtungsweisenden Partien

von Tim Zimmer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Czennia

Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Am 17. Spieltag der Kreisliga A Aachen treffen Aufstiegs- und Abstiegsambitionen mehrfach unmittelbar aufeinander. Besonders das Duell in Eschweiler sowie das Spiel des Spitzenreiters gegen Verlautenheide II versprechen sportliche Weichenstellungen.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/Euchen
FC Germania Freund
Freund
15:30live

Die Rhenania Würselen/Euchen (8., 19 Punkte) trifft auf FC Germania Freund (15., 12 Punkte). Würselen/Euchen will sich weiter von unten absetzen. Germania Freund steht bereits unter erheblichem Druck und benötigt dringend Punkte.

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
SV Breinig
Breinig II
Burtscheider TV
Burtscheid
11:00

Der SV Breinig II (11., 18 Punkte) empfängt mit dem Burtscheider TV (14., 12 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Breinig II will mit einem Heimsieg Abstand zur Abstiegszone schaffen. Für den Burtscheider TV zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
St. Jöris
DJK Arminia Eilendorf
Eilendorf
15:30

Der SV St. Jöris (9., 19 Punkte) empfängt Schlusslicht DJK Arminia Eilendorf (16., 11 Punkte). St. Jöris kann mit einem Heimsieg den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Für Arminia Eilendorf wird die Luft im Tabellenkeller zunehmend dünn.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
Vaalserq.
SC Kellersberg
Kellersberg
15:00

Der FV Vaalserquartier (10., 18 Punkte) empfängt den SC Kellersberg (13., 15 Punkte). Beide Mannschaften bewegen sich in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Ein Sieg könnte für wichtige Entlastung im Tabellenkeller sorgen.

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
FC Stolberg
Stolberg
Grenzwacht Pannesheide
Pannesheide
11:00

Der fünftplatzierte FC Stolberg (26 Punkte) trifft auf Grenzwacht Pannesheide (7., 24 Punkte). Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, haben aber noch Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Ein Sieg könnte die Ambitionen auf einen Platz unter den Top vier untermauern.

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
SV Rott
SV Rott
SC Berger Preuß
Berger Preuß
11:00live

Der SV Rott (6., 25 Punkte) empfängt den SC Berger Preuß (12., 16 Punkte). Rott will sich weiter nach oben orientieren, während Berger Preuß dringend Zählbares benötigt. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Gäste stehen unter Zugzwang.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Eschweiler 2020
Eschweiler
SV Eilendorf
SV Eilendorf II
15:30live

Im Topspiel des Spieltags trifft der FC Eschweiler 2020 (3., 33 Punkte) auf den SV Eilendorf II (2., 37 Punkte). Eschweiler kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitzenplätze ausüben. Eilendorf II will seine starke Saison bestätigen und im Aufstiegsrennen Schritt halten.

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL Vichttal II
Eintracht Verlautenheide
Verlautenh. II
11:00live

Tabellenführer VfL Vichttal II (1., 37 Punkte) trifft auf Eintracht Verlautenheide II (4., 28 Punkte). Vichttal II ist noch ungeschlagen, Verlautenheide II will den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Das Duell gilt als eines der spielstärksten Aufeinandertreffen des Spieltags.