 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Andrea Wahl

Erster gegen Vierter beim TSV Gaildorf, SC Urbach beim Kellerduell

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verspricht Klarheit an der Spitze und Zunder im breiten Mittelfeld. Der Dreikampf um Platz eins bleibt aufgeladen, während direkte Nachbarschaftsduelle unten bereits Sechs-Punkte-Charakter annehmen.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
14:30

SV Unterweissach trifft auf TSV Schmiden. Der Aufsteiger will seine stabile Heimbasis (15 Punkte) nutzen, der Dritte (24 Punkte) bringt die reifere Statik und mehr Durchschlagskraft ein – frühe Kontrolle im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
15:00

TSV Gaildorf spielt gegen TSV Schornbach. Der ungeschlagene Spitzenreiter (31 Punkte, 42:13) bekommt einen strukturierten Verfolger (22 Punkte, 30:15) – Standards und die Fehlerquote in der Restverteidigung könnten entscheiden.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
14:30

TSV Obersontheim empfängt VfL Mainhardt. Die Hausherren (10 Punkte) brauchen Punkte gegen den formstarken Aufsteiger (18 Punkte), der über Tempo im Umschalten kommt – Details an der Strafraumkante geben die Richtung vor.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
14:30

TURA Untermünkheim spielt gegen SC Urbach. Beide Kellerteams (5 bzw. 8 Punkte) brauchen Entlastung nach vorn, wobei die Gäste trotz hoher Gegentorzahl gefährlich bleiben – Nervenstärke und erste Zweikämpfe im Zentrum sind Schlüssel.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
14:30

TSV Michelfeld 1954 trifft auf SGM Kreßberg. Der Tabellenletzte (5 Punkte) steht unter Zugzwang, der Aufsteiger (10 Punkte) lebt von Torgefahr, zeigt aber Schwankungen – wer die einfachen Ballverluste minimiert, zieht Vorteile.

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:30live

TSV Rudersberg spielt gegen SV Allmersbach. Der Tabellenzweite (30 Punkte, 38:12) reist mit klarer Form an, der Zehnte (12 Punkte) setzt auf Kompaktheit – gelingt es, das Tempo der Gäste zu brechen, bleibt es lange offen.

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
15:30

TSV Schwaikheim empfängt SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams (15 Punkte) begegnen sich auf Augenhöhe, wobei die Gäste die engere Bilanz (23:20) mitbringen – Umschaltmomente und Standards können das Gleichgewicht kippen.

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
16:00

TSV Nellmersbach spielt gegen SV Breuningsweiler. Der Vorletzte (6 Punkte, 16:32) braucht Stabilität gegen den Absteiger (16 Punkte), der knappe Spiele oft auf seine Seite zieht – Disziplin in der Defensive hat Vorrang.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.11.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor