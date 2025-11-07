Erster gegen Vierter beim TSV Gaildorf, SC Urbach beim Kellerduell

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verspricht Klarheit an der Spitze und Zunder im breiten Mittelfeld. Der Dreikampf um Platz eins bleibt aufgeladen, während direkte Nachbarschaftsduelle unten bereits Sechs-Punkte-Charakter annehmen.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Unterweissach trifft auf TSV Schmiden. Der Aufsteiger will seine stabile Heimbasis (15 Punkte) nutzen, der Dritte (24 Punkte) bringt die reifere Statik und mehr Durchschlagskraft ein – frühe Kontrolle im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.
So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf spielt gegen TSV Schornbach. Der ungeschlagene Spitzenreiter (31 Punkte, 42:13) bekommt einen strukturierten Verfolger (22 Punkte, 30:15) – Standards und die Fehlerquote in der Restverteidigung könnten entscheiden.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Obersontheim empfängt VfL Mainhardt. Die Hausherren (10 Punkte) brauchen Punkte gegen den formstarken Aufsteiger (18 Punkte), der über Tempo im Umschalten kommt – Details an der Strafraumkante geben die Richtung vor.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TURA Untermünkheim spielt gegen SC Urbach. Beide Kellerteams (5 bzw. 8 Punkte) brauchen Entlastung nach vorn, wobei die Gäste trotz hoher Gegentorzahl gefährlich bleiben – Nervenstärke und erste Zweikämpfe im Zentrum sind Schlüssel.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Michelfeld 1954 trifft auf SGM Kreßberg. Der Tabellenletzte (5 Punkte) steht unter Zugzwang, der Aufsteiger (10 Punkte) lebt von Torgefahr, zeigt aber Schwankungen – wer die einfachen Ballverluste minimiert, zieht Vorteile.
So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Rudersberg spielt gegen SV Allmersbach. Der Tabellenzweite (30 Punkte, 38:12) reist mit klarer Form an, der Zehnte (12 Punkte) setzt auf Kompaktheit – gelingt es, das Tempo der Gäste zu brechen, bleibt es lange offen.
So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Schwaikheim empfängt SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams (15 Punkte) begegnen sich auf Augenhöhe, wobei die Gäste die engere Bilanz (23:20) mitbringen – Umschaltmomente und Standards können das Gleichgewicht kippen.
So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach spielt gegen SV Breuningsweiler. Der Vorletzte (6 Punkte, 16:32) braucht Stabilität gegen den Absteiger (16 Punkte), der knappe Spiele oft auf seine Seite zieht – Disziplin in der Defensive hat Vorrang.