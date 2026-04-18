Erster gegen Letzter – und doch kein Selbstläufer

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV 06 Lehrte steht vor einer der schwierigsten Aufgaben der Saison. Am Sonntag empfängt der Tabellenletzte den Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – ein Duell mit klarer Ausgangslage, aber offenem Ausgang.

Mit dem 2:2 unter der Woche gegen TSV Kirchrode konnte Lehrte zumindest die Negativserie beenden. „Das Unentschieden am Dienstag war ein kleiner Erfolg, weil wir die Negativserie unterbrechen konnten“, sagt Spiegel. Nun soll dieser Impuls ins Heimspiel getragen werden: „Heimspiel vor eigener Kulisse, wir werden alles reinhauen und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.“

Trainer Dennis Spiegel beschreibt die Kräfteverhältnisse klar – und betont zugleich die besondere Dynamik solcher Spiele: „Ramlingen/Ehlershausen II ist aktuell Tabellenführer.“ Er spricht von einer „absoluten Top-Mannschaft“. „Trotzdem ist im Fußball alles möglich, gerade in solchen Spielen, in denen man vermeintlich keine Chance hat.“ Als Beispiel dient das Hinspiel: „Da haben wir erst in der Nachspielzeit das 0:1 bekommen und lange auf Augenhöhe waren.“

Auch auf der Gegenseite wird die Partie nicht als Selbstläufer betrachtet. Darijan Vlaski, Trainer von SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, erwartet Widerstand: „Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel für uns, weil der Gegner nichts zu verlieren hat.“ Diese Konstellation prägt seine Erwartung an das Spiel: „Sie können befreit aufspielen, den Beton anrühren und auf Konter spielen, so wie es die meisten gegen uns machen.“

Für den Tabellenführer liegt der Fokus daher auf der eigenen Spielgestaltung. „Wir sind dann die Mannschaft, die das Spiel machen muss“, sagt Vlaski und erinnert an das knappe Hinspiel: „Wir wissen um die Stärke von Lehrte, hatten auch im Hinspiel Probleme.“

Nach der 0:4-Niederlage zuletzt gegen TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht Ramlingen/Ehlershausen zudem vor einer Reaktion. „Wir wollen das Spiel wieder gutmachen und zurück in die Spur kommen“, erklärt Vlaski, der trotz zuletzt angespannter Personalsituation optimistisch bleibt: „Es kommen einige Spieler zurück. Wir sind optimistisch, wissen aber um die Schwere der Aufgabe.“

Anstoß ist am Sonntag um 16:00 Uhr auf der Anlage des SV 06 Lehrte.