Erster gegen Letzter - Spannender Abstiegskampf 20. Spieltag: Straubing steht in Seebach vor Herkulesaufgabe +++ Deggendorf empfängt Bad Kötzting

Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Mit Burglengenfeld erwarten wir eine extrem gefestigte Truppe, die sehr kompakt verteidigt und auch sehr gut im Umschaltverhalten ist. Es gilt das Matchglück zu erzwingen und unser Spiel durchzuziehen. Wir wollen kompakt agieren und die Chancen, die wir bekommen, nutzen."Personalien: Im Vergleich zum Derbysieg in Straubing bricht der erkrankte Makamba Sidibe weg, ansonsten bleibt alles beim Alten.Erkan Kara (Co-Trainer ASV Burglengenfeld): "Hut ab vor dem TSV Bogen, der sich eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller geboxt hat und bei dem die Verantwortlichen auch in der schlechten Phase Mannschaft und Trainer in Ruhe weiterarbeiten haben lassen. Wir stehen mehr als ordentlich da und können diese schwere Auswärtspartie deshalb relativ befreit in Angriff nehmen. Mit einem Punktgewinn könnten wir bei einem formstarken Gegner sehr gut leben."Personalien: Michael Reinwald muss weiterhin passen, außerdem gibt es noch ein paar Unklarheiten, die sich erst kurzfristig entscheiden werden.

Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "Daheim gegen den Tabellenletzten sind wir am Papier klarer Favorit. Der Druck lastet auf uns, denn jeder erwartet einen Sieg. Straubing hatte aber zuletzt stets gute Ergebnisse und daher sind wir gewarnt."Personalien: Florian Weber und Stefan Trifterer stehen wieder im Kader, dafür muss Patryk Richert ersetzt werden. Noch fraglich ist das Mitwirken von Waldemar Wagner. Edward Hinz, Pepe Warminski, Tobias Biermeier und Dominik Hauner können nicht auflaufen.Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Das wird natürlich ein sehr schwieriges Spiel für uns. Seebach ist der Top-Favorit, hat eine enorme Qualität im Kader und steht völlig zurecht an der Tabellenspitze. Wir werden aber versuchen, das Spiel möglichst offen zu gestalten und mitzuspielen - wir werden keinen Bus vor unserem Tor parken. Mit viel Leidenschaft und Einsatz werden wir um einen Punktgewinn kämpfen."Personalien: Julian Weber, Christoph Burgdorf, Ridel Tatani und Jaroslav Rohla fehlen den Gäubodenstädtern.

Thomas Seitz (Sportlicher Leiter & Interimstrainer FC Tegernheim): "Das Heimspiel gegen Osterhofen ist sehr wichtig und richtungsweisend. Beide Kontrahenten haben 19 Zähler auf dem Konto. Beide Vereine hatten im Sommer einen großen Aderlass zu verzeichnen. Osterhofen hat durchaus die Qualität, um in der Landesliga zu bestehen. Das hat das Team gerade in den letzten Wochen immer wieder bewiesen. Aber auch wir haben die nötige Qualität, um uns in der Landesliga zu halten. Für uns heißt es nun nachzulegen. Für beide Mannschaften steht ein Sechs-Punkte-Spiel an. Natürlich werden wir unseren Matchplan auch auf den kommenden Gegner ausrichten. Noch viel wichtiger ist es aber, unsere Stärken ins Spiel zu bringen, uns auf sich selbst zu konzentrieren.Personalien: Bis auf Michael Ederer und Tobias Rieger haben die Oberpfälzer alle Mann an Bord.

Helmut Lemberger (Sportlicher Leiter SpVgg Osterhofen): "Es ist ein Sechs-Punkte Spiel, wenn man so will ein Sieben-Punkte Spiel, wenn man den direkten Vergleich noch in Betracht zieht. Wenn wir die Leistung der beiden letzten Spielen wieder abrufen und endlich unsere Chancen, die wir uns erarbeiten, reinmachen, dann wollen wir schon die drei Punkte aus Tegernheim mitnehmen."



Personalien: Die Rotsperre von Kapitän Mirza Hasanovic ist abgelaufen. Fehlen wird Florian Leister. Hinter dem zuletzt formstarken Kilian Grabolle steht noch ein Fragezeichen.