Erster gegen Dritter: Harter Prüfstein für den SGV Freiberg

Den ersten Sieg seit September gab es am vergangenen Spieltag beim umkämpften Auswärtssieg beim SC Freiburg II. Dadurch behauptete der SGV Freiberg die mittlerweile stark gefährdete Tabellenführung. Der Herbstmeister führt das Klassement mit einem knappen Vorsprung an: Aufsteiger Großaspach hat nur einen Punkt weniger, wieder ein Zähler weniger auf dem Konto hat der kommende Gegner aus Frankfurt. Dahinter folgende weitere Verfolger, die dicht gestaffelt auf die Patzer der führenden Teams hoffen.

Für den FSV Frankfurt gab es zuletzt einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Zuvor folgten drei Spiele und ein Unentschieden. Es wird ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwartet, bei dem Kleinigkeiten entscheiden. Im Hinspiel setzte sich Freiberg mit 3:1 durch und hofft auch in der Rückrunde auf einen Dreier, um vor dem Jahresabschluss in Mainz die Tabellenführung zu behalten.