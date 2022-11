Erster Fleck auf weißer Weste des Tabellenführers

Am vorletzten Vorrunden-Spieltag hat es die Landesliga-Fußballerinnen des SV Leerstetten doch noch erwischt. Bei der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg kamen sie zunächst gut ins Spiel, versäumten es aber in der ersten Hälfte nach zu legen und durften beim 1:1 Gleichstand am Ende zufrieden damit sein, dass sie zumindest einen Punkt mitgenommen hatten.

Gewarnt durch die Niederlage in der Vorsaison an gleicher Stelle, begann Leerstetten hellwach und versuchte mit hohem Anlaufen den Spielaufbau des 1. FCN frühzeitig zu unterbinden um eigenen Ballgewinn schon in der gegnerischen Hälfte zu kreieren. Dies führte anfangs gleich zu vielversprechenden Torchancen, die die Gäste aber zunächst noch liegen ließen. Sowohl Katrin Hauffenmeyer (10.), die nur den Pfosten traf, als auch Tina Gebhard (14.), die das Tor knapp verfehlte scheiterten mit ihren Versuchen allein vor FCN-Keeperin Celia Steinert. Im zweiten Versuch wurde Hauffenmeyer dann ihrem Ruf als Torjägerin gerecht. Sie erahnte ein unsauberes Abspiel von Lorita Islami vor der Strafraumkante, ging dazwischen und ließ sich beim Abschluss ins rechte Eck zum 0:1 nicht mehr aufhalten (16.). Die Cluberinnen zeigten sich vom Rückstand wenig beeindruckt und setzten die SVL-Abwehr immer wieder mit blitzartigen Nadelstichen unter Druck. So war der Ausgleich durch Isabelle Maliha gegen Halbzeitende schließlich gar nicht so unverdient. Im Sechzehner sträflich allein gelassen, setzte sie eine scharfe Hereingabe von links volley gegen die Laufrichtung von SVL-Keeperin Julia Müller ins lange Eck zum 1:1 (38.).