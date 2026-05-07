Erster externer Neuzugang für den FSV Stegen

Henry stammt aus dem Dreisamtal und befindet sich derzeit in seinem letzten A- Jugendjahr. Er läuft für die A- Junioren Oberligamannschaft des Bahlinger SC auf. Seine ersten Schritte im aktiven Bereich wird er in der Landesliga für den FSV machen. Das Konzept des Vereins und des Trainerteams um Artur Fellanxa hat ihn überzeugt. Auch Trainer Fellanxa freut sich über einen weiteren talentierten Nachwuchsspieler, der großes Potential hat sich weiterzuentwickeln.