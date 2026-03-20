Erster externer Neuzugang: Frisia setzt auf junges Mittelfeldtalent

Der WSC Frisia treibt seine Kaderplanung weiter voran und vermeldet den ersten externen Neuzugang: Mit Mika Bäckermann stößt ein zentraler Mittelfeldspieler aus der A-Jugend der JFV Bremen zum Verein. Der junge Akteur bringt trotz seines Alters bereits Erfahrung aus der Regionalliga mit und soll nun im Herrenbereich den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Bäckermann gilt als flexibel einsetzbarer Spieler im Zentrum, der sowohl defensive als auch offensive Aufgaben übernehmen kann. Seine fußballerische Ausbildung durchlief er bei mehreren Vereinen in der Region, darunter der VfL Oldenburg, der VfB Oldenburg sowie die Nachwuchsleistungszentren von JFV Varel und BV Bockhorn. Diese Stationen haben ihn früh geprägt und ihm eine breite fußballerische Basis vermittelt.
Für den zukünftigen Trainer Henning Röbke ist die Verpflichtung kein Zufall. Er kennt Bäckermann bereits aus gemeinsamen Zeiten am Stützpunkt in Jever und hat dessen Entwicklung über Jahre hinweg verfolgt. Entsprechend klar fällt seine Einschätzung aus: Der Mittelfeldspieler sei ein disziplinierter Arbeiter mit ausgeprägtem Spielverständnis, der für sein Alter bereits bemerkenswerte Reife zeige.
Röbke sieht im Wechsel die Chance, den Spieler gezielt an den Herrenfußball heranzuführen. Gleichzeitig passe Bäckermann als regionales Talent ideal in die strategische Ausrichtung des Vereins, der verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt.
Auch für Bäckermann selbst spielte die Verbindung zu Röbke eine entscheidende Rolle. Das Vertrauen aus der gemeinsamen Vergangenheit erleichterte die Entscheidung für den Wechsel spürbar. Der Schritt zum WSC Frisia markiert für ihn den Übergang in den Seniorenbereich – verbunden mit klaren Zielen: möglichst viel Spielpraxis sammeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln.
Die Vorfreude auf die kommende Saison ist entsprechend groß. Mit dem Wechsel eröffnet sich für den Mittelfeldspieler die Chance, sich im neuen Umfeld zu beweisen und langfristig im Herrenfußball zu etablieren.
Mit der Verpflichtung von Mika Bäckermann setzt der WSC Frisia ein erstes Ausrufezeichen in der Personalplanung. Der Fokus auf junge Spieler aus der Region deutet darauf hin, dass der Verein künftig verstärkt auf Entwicklung und Nachhaltigkeit setzt – ein Ansatz, der nun mit Leben gefüllt werden soll.