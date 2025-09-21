Erster Erfolg in der U19-Liga

Wer erinnert sich nicht gerne an die Textzeile ... wir haben keinen Gegner mehr, schickt uns Inter Mailand her". So ähnlich ging es in der abgelaufenen 'B-Juniorinnen-Regionalliga dem Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken, der bis zum letzten Spiel eine perfekte Saison ohne einen einzigen Punktverlust spielte. Nun stand man vor einem Problem. Für die der U17 entwachsenen spielerinnen gab es auf dem Weg zu den Aktiven kaum noch Einsatzmöglichkeiten gegen gleichaltrige Gegnerinnen, da es im Südwesten keine weibliche U19-Liga gibt. Das Saarbrücker Team schloss sich deshalb der Regionalliga des Westdeutschen Fußball-Verbandes an - was alle zwei Wochen zu Reisen nach Nordrhein-Westfalen führt. So spielte man am Samstag erstmals bei DJK TUSA Düsseldorf. "In der abgelaufenen Runde waren sie mit der U19 in dieser Liga unter acht Teams Letzter, es gibr aber keinen Absteiger, so dass sie jetzt wieder mitspielen. Im Jugendbereich kann man nicht von einer Saison auf die nächste Schlüsse ziehen, weil es immer viele Änderungen gibt, das erste Spiel haben sie ja auch nur knapp verloren", sagte FCS-Trainer Tobias Grimm im Vorfeld der Begegnung am Rhein. Dennoch war sein Team beim 9:2 (3:1)-Sieg zumindest im zweiten Durchgang klar dominant. Die Führung durch Hafida Younis aus der 6. Minute konnte Naima Anan sieben Minuten später noch egalisieren. Doch Ida Schneider (17.) und Lara Marie Recktenwald (29.) stellten die Saarbrücker 3:1-Pausenführung her. Schneider (57. und 65.), und Recktenwald (61.) machten innerhalb von acht Minuten alles klar. Anan gelang in der 78. Minute noch der zweite TUSA-Treffer, dem aber Recktenwald (83. und 89.) sowie Younis (85.) noch drei Malstatter Treffer folgen ließen. Das FCS-Team ist mit vier Punkten Dritter, ohne Makel stehen der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen an der Spitze. Am Samstag (27.09.) um 17 Uhr kommt der 1. FSV Mainz 05 mit seiner U19 als nächster Gast ins Saarland.