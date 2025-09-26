Erster Dreier Pflicht?!

Für den Thüringer Aufsteiger war der Auftakt alles andere als leicht: Fast ausschließlich Spitzenteams standen bisher auf dem Spielplan, die bisherige Ausbeute lautet zwei Punkte und noch kein Sieg in der Oberliga.
Nun wartet mit dem FC Grimma ein Gegner, der tabellarisch auf Augenhöhe liegt. „Das Spiel hat eine relativ große Bedeutung. Jeder sagt von außen, dass wir gewinnen müssen. Grimma ist eine erfahrene Oberliga-Mannschaft. Sie wissen, wie die Liga tickt und haben letzte Woche bei RSV Eintracht 0:0 gespielt. Grimma ist auf Augenhöhe und wir wollen sie nicht entkommen lassen. Für die Moral ist ein Sieg wichtig. Bei einem Erfolg wären wir punktgleich mit Grimma. Es wäre gut, wenn wir uns mit einem Sieg hocharbeiten, mindestens um einen Tabellenplatz. Es wird ein schweres Spiel. Ein Dreier ist Pflicht und wir wollen abliefern“, betont Thüne.
Für das Spiel selbst erwartet der Trainer ein enges Duell: „Ich erwarte ein enges Spiel gegen eine routinierte Oberligamannschaft, die weiß, wie es geht. Es wird auch kampfbetont und vielleicht nicht die feinste Klinge. Es werden Kleinigkeiten entscheiden. Was wir abstellen müssen, sind unsere individuellen Fehler, insbesondere im Verteidigen. Das ist teilweise zu einfach. Im gesamten Defensivverhalten sind wir manchmal zu schülerhaft. Wir wollen kämpfen, beißen und fighten wie gegen Halberstadt oder Krieschow. Wir müssen jedes Spiel bis zum Abpfiff alles geben. Wenn wir so Halbzeiten wie die erste in Plauen spielen, holt man nicht viel. Zudem müssen wir unsere Chancen nutzen und das Glück erarbeiten und letztendlich erzwingen.“
Am Sonntag haben die Heiligenstädter also die Gelegenheit, ihre ersten drei Punkte einzufahren – und die Fans dürfen sich auf ein spannendes, intensives Heimspiel freuen.