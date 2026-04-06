Erster Dreier in 2026: Emseloh überrascht mit einem Kantersieg

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Am Osterwochenende wurde in der Verbandsliga an drei Tagen gespielt: Am Gründonnerstag, am Karsamstag und am Ostermontag ging es in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse um Punkte. Wir blicken auf alle Begegnungen.

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Ganz spät durfte der SV Fortuna Magdeburg am Donnerstagabend noch jubeln. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bescherte Charlie Schüler im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau noch das 2:2-Unentschieden. Olavio Gomes und Niklas Neuhaus brachten die Gäste zweimal in Front, doch Maximilian Gerwien und Schüler glichen jeweils aus. Durch das Remis verpassten es beide Teams, den Rückstand zur Spitze (signifikant) zu verkürzen.

Nach dem ersten Sieg seit Mai vergangenen Jahres konnte die SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag immerhin mit einem Zähler nachlegen. Nach der Führung der Hausherren durch Queba Sonco, dem Gäste-Doppelschlag durch Kenneth Hebekerl und Bennet Ebel sowie dem späten Elfmeter durch Max Kuras stand am Ende ein 2:2-Remis gegen den Haldensleber SC.

Nach beeindruckenden zehn Siegen in Folge ist die Serie des SSC Weißenfels gerissen. Zu Gast beim BSV Halle.Ammendorf unterlag der Verbandsliga-Spitzenreiter mit 1:2. Die erste Ammendorfer Führung durch Laurenz Hoffmann konnten die Weißenfelser noch mit einem Strafstoß durch Andriy Zozulya kontern. Auf Hoffmanns sehenswerten Freistoß zum zweiten BSV-Treffer fand der Tabellenführer dann jedoch keine Antwort mehr. So setzte es die erste Weißenfelser Niederlage seit Ende Oktober - und der BSV Halle-Ammendorf eroberte Rang zwei. Allerdings weiterhin acht Punkte hinter dem Saalesportclub, der noch dazu zwei Partien weniger absolviert hat.

Trotz zweimaligen Rückstands hat der FSV Barleben seinen starken Lauf im neuen Jahr gegen den SV Blau-Weiß Dölau fortgesetzt. Marcel Hauer erzielte den Siegtreffer erst in der 89. Minute. Zuvor hatten Palle Jespersen und Ole von der Gönne jeweils die Dölauer Führungstreffer durch Marius Prinzler und Henrik Hensen ausgeglichen.

Vom Kellerkind zu einem der formstärksten Teams: Der SV Westerhausen hat nach dem Jahreswechsel bereits elf Punkte für das Ziel Klassenerhalt gesammelt. Auffällig dabei: Die drei Siege gab es jeweils daheim. Auswärts gab es dagegen nichts zu holen. Beim SV Dessau 05 unterlag die Wolfsberg-Elf trotz des Führungstreffers durch Trainer Garrit Golombek am Ende mit 1:4. Es war zugleich die erste Niederlage nach dem Trainerwechsel im Winter.

Nach dem Highlight im Landespokal-Halbfinale gegen den Halleschen FC ist der SV Eintracht Emseloh in den Alltag der Verbandsliga zurückgekehrt - am Sonnabend allerdings noch ohne Punkte. Mit dem 3:0-Erfolg in Mansfeld-Südharz hat der SC Bernburg nach schwierigen Wochen drei wichtige Zähler eingefahren.

Der erste Teil des Doppeleinsatzes zu Ostern lief für den VfB Merseburg erfolgreich: Am Samstag führte Doppelpacker Tom Bierschenk die Merseburger zum 3:1-Heimerfolg über den VfB Sangerhausen.

Im Hinspiel hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen dem SSV Havelwinkel Warnau erst in der Nachspielzeit einen Punkt entrissen. Am Sonnabend aber konnten sich die Warnauer belohnen: Mit dem 2:0-Heimsieg sendete der Aufsteiger ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Tom Hilgenfeld mit einem Blitzstart (1.) und Jakub Cembala (34.) sorgten für den ersten Dreier seit Anfang November.