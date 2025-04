Erster Dreier in 2025 für die Heimelf

Bei der Heimelf stimmten diesmal von Anfang bis Ende Laufarbeit und Einsatzbereitschaft, und so reichte es prompt zum ersten Sieg des Kalenderjahres. Gergweis hatte in Michael Unertl an diesem Tag einen blendend aufgelegten Rückhalt, der gerade in der ersten Halbzeit mehrere brenzlige Situationen entschärfen konnte. In der zweiten Halbzeit blieb der Gast aktiv, aber die Heimelf aufmerksam. Ein später Treffer durch Aktivposten "Boffe" Beier besiegelte den nicht unverdienten Sieg.