Erster Dreier im neuen Jahr: ASV Habach feiert Sieg bei der DJK Waldram

DJK Waldram vs Allg. SV Habach – Foto: Tamara Rabuser (or)

Was lange nicht hinhaut, fühlt sich umso schöner an, wenn es dann endlich funktioniert. Nach vier vergeblichen Anläufen feiert der ASV Habach den ersten Dreier im neuen Jahr. Der 3:2-Erfolg bei der DJK Waldram war hochverdient. Michael Schmid blickt auf einen „dominanten Auftritt“ und eine „richtig gute erste Halbzeit“, vergaß aber nicht den temporären Wackler seiner Elf nach dem Anschlusstreffer des Tabellennachbarn in der Kreisliga 1. Eine Einzelaktion von Georg Off, der durch zwei Waldramer schlüpfte und dann entschlossen abzog, führte zur rechten Zeit zum 3:1 – und zu einer Vorentscheidung, die die DJK lediglich durch ein Standardtor Augenblicke vor Spielende korrigieren konnte.

Habach hatte von Beginn an Lust auf die Partie. Es fehlen nur noch die wirklich gefährlichen Abschlüsse. „Bis zum Sechzehner sehr guter Fußball“, konstatierte Coach Schmid. Einmal mehr war es Manuel Diemb, der dem Spiel die Richtung vorgab. 30 Meter vor dem Waldramer Tor sah der 27-Jährige, dass Schlussmann Florian Schubert etwas zu weit von seiner Torlinie abgerückt war. Diemb lud durch – und traf zum 1:0 ins Kreuzeck. Einen Treffer, den Schmid der „herausragenden individuellen Qualität“ des universell einsetzbaren Kickers zuschrieb.