Erster Dreier im ersten Spiel: Olching startet in Memmingen perfekt

Omer Grbic sicherte den Olchinger Sieg in Memmingen mit einem Doppelpack. – Foto: privat

Der SC Olching ist mit einem knappen, aber nicht unverdienten 2:1 (1:0) beim FC Memmingen II in die neue Landesliga-Saison gestartet. Der Sieg sei „verdient“ und „ungefährdet“ gewesen, sagte Olchings Cheftrainer Felix Mayer.

Insgesamt elf Neuzugänge holten sich die Amperstädter in der Sommerpause hinzu. Mit dem vom Kreisligisten SC Weßling gekommenen Jakob Brugger stand zunächst lediglich einer in der Startformation. Mayer schenkte zunächst dem Großteil des Aufstiegskaders das Vertrauen. Zwischen den Olchinger Pfosten stand Platzhirsch Maximilian Hoffmann. Der Platzhalter und letztjährige Rückhalt musste sich nach 80 Minuten geschlagen geben. Und das auch nur vom Elferpunkt. Der Treffer war aber letztlich nur Ergebniskosmetik. In der hektischen Schlussphase ließen die Olchinger nichts mehr anbrennen und verteidigten die knappe Führung.

Mit viel Demut wollte der SCO in die Saison starten. „Wir wollten bestätigen, dass wir in die Landesliga gehören“, meinte Mayer. Das dauerte keine zwei Minuten. Für den Olchinger Premierentreffer in der sechsten Liga zeichnete Omer Grbic verantwortlich. Der Torjäger drückte das Spielgerät aus acht Metern über die Linie, nachdem zuvor Florian Hofmann nach einer Freistoßflanke von Jakob Zißelsberger an FCM-Keeper Paul Schmid scheiterte. „Das Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Mayer. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, Torchancen waren jedoch eher Mangelware.

Nach Wiederbeginn dominierten die Amperstädter. Eine Hereingabe von Brugger nahm Grbic aus zehn Metern volley zum 0:2 (69.). Doch statt den Sack zuzumachen – Elias Schaffer scheiterte freistehend an Schmid (74.) und der eingewechselte Joshua Cana Cedano verpasste den Abschluss (78.) –, musste noch gezittert werden. Nachdem Kevin Roth den Ball an die „Stützhand“ bekam, zeigte Schiedsrichter Felix Wolf (Dietramszell) auf den Kreidepunkt. Dino Japaur nahm das Geschenk an (80.). Mehr passierte aber letztlich nicht mehr.