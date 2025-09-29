Erster Dreier für Team 2

... und die VfR-Zweite empfing die SF Eintracht Freiburg. Nach vier Remis sollte er her, der erste Saisondreier. Aber das dachte sich natürlich auch der Gast, bisher noch punktlos. Die "Blauen" aus dem Weststadion hätten bei zwei Topchancen in Führung gehen müssen. In der 7. Spielminute hob Marcelo Viera da Costa den Ball über VfR-Goalie Elias Kiefl, aber auch knapp rechts am Tor vorbei. In der 12. Minute war Souleymane Traore alleine vor "Eli" Kiefl, der jedoch reaktionsschnell im Eins-gegen-eins der Sieger blieb. Zwei Zeigerumdrehungen darauf zündete Batuhan Boz aus 20 Metern ein Geschoss ab. SF-Keeper Philipp Maier zeigte, dass auch er ein Guter ist, und kratzte die Kugel aus dem rechten Winkel. Nach 22 Minuten marschierte Muhammed Manjang über den rechten Flügel. Sein maßgenauer Pass kam zu Batuhan Boz, der trocken links unten zum 1:0 und seinem dritten Saisontor traf. In der 35. Minute legten die Gelb-Schwarzen zum wichtigen 2:0 nach. Ein toller Steckpass (!) von David Eichelberg, und Altin Rexhepi traf ähnlich wie Boz beim ersten Tor. Dann war Pause in dieser Partie – unter der unaufgeregten Leitung von Schiedsrichter Fabian Staudinger (FC Steinenstadt). Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatten die Freiburger noch eine gute Chance (51.), aber Ali Hassan Mahmoud scheiterte aus kurzer Distanz an Elias Kiefl. Eli hielt somit das „zu Null“ fest und belohnte sich so für die überragende Leistung in der Vorwoche in Auggen. Der Rest ist schnell zusammengefasst: Ab der 57. Spielminute war die Luft raus. Es gab noch vier gelbe Karten in einem sehr fairen Spiel und jeweils fünf Wechsel auf beiden Seiten. Das Ergebnis geht vollauf in Ordnung und bringt Team 2 des VfR einen momentanen Platz genau in der Mitte der Tabelle.

Tore: