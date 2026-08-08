Erster Dreier für FV Diefflen

"Wir haben davor schon gut gespielt, wollten daran dann jetzt wegen dem Rückstand auch nichts ändern und genauso weitermachen, was uns dann ja auch bis zur Pause gut gelungen ist", beschreibt FVD-Trainer Thomas Hofer den Auftritt seines Teams, das schließlich zu den beiden Treffern von Fabian Poss (22.) und dem verwandelten Strafstoß von Fatih Hasim Günes (27.) führte. Die Koblenzer kamen zwar besser in den zweiten Durchgang, mussten dann aber noch den dritten FVD-Treffer von Poss (57.) hinnehmen. Die Schlussphase wurde hektisch, zunächst vergaben die Gäste einen Foulelfmeter (89.), um kurz danach durch Enes Yilmaz doch noch zum 2:3 anschließen zu können (90. + 1.). Diefflen überstand aber auch den Rest der Nachspielzeit und konnte den ersten Dreier der Runde auf dem Babelsberg behalten.

FVD-Trainer Thomas Hofer ergänzte: "Wir haben trotz der Start-Niederlage heute von der ersten Sekunde an an uns geglaubt, wir hatten sehr hohes Tempo und eine sehr hohe Intensität. das war genau das, was ich mir vorstelle. Das ist der Maßstab, nach dem wir weiter verfahren müssen. Wir haben viele Dinge ordentlich gemacht. Es gab zwar auch den ein oder anderen jugendlichen Leichtsinnsfehler, aber das gehört bei einem jungen Team dazu, da müssen wir schnell dazulernen. Ich bin aber wie immer optimistisch, dass wir das schaffen. Das 3:2 war ein Sonntagsschuss am Freitagabend, da kommt noch mal etwas Hektik auf. aber wir haben auch am Ende hinten super gearbeitet, der Sieg ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Chris Haase hat noch eine Verletzung, Marvin Hessedenz fehlt noch etwas länger. Rhami Abdennour ist neu bei uns, er hat jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt, war zuvor u.a. beim 1. FC Saarbrücken im NLZ. Er hat sich die Schulter ausgekugelt und fällt noch aus. Jannis Holbach und Tim Heintz fehlten noch, Heinz könnte kommende Woche wieder dabei sein.,

Cosmos-Trainer Admir Softic meinte: "Ich finde, dass wir nicht gut reingekommen sind. Es hat hektisch angefangen, wir hatten brenzlige Situationen zu überstehen. Wir haben gehofft, dass wir durch unser Tor mehr Stabilität bekommen, dass es eine bessere Struktur geben würde. Es war aber weiter hektisch, sie waren im Anlaufen, im Mann-gegen-Mann gut. Sie waren einfach bissiger. Das Tor brachte sie nicht aus dem Konzept, sie sind sogar mehr gelaufen. Sie wollten es einfach mehr als wir und haben deshalb verdient geführt. Wir waren sehr kritisch in der Pause, das war nicht unser Niveau. Dann wurde es besser, wir hatten Struktur und mehr Ballbesitz. Aber wir waren nicht zwingend genug. Dann ging der Spielfluss wieder verloren. Wir konnten es nicht erzwingen, verloren viele Bälle. Es ist uns nicht viel gelungen. Mit der Brechstange ging es dann auch nicht. Aber es war auch wieder wie gegen Mechtersheim die erste Hälfte, in der wir nicht auf der Höhe waren. Es geht nun nach Schott Mainz, wir müssen schnell punkten. Wir suchen noch Verstärkungen, wir sind in der Breite nicht gut genug aufgestellt, wir hatten heute zwei Juniorenspieler auf der Bank. Unser WM-Fahrer Josué Duverger hat heute auch noch gefehlt".