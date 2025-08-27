Erster Dreier des Aufsteigers – Team 2 erkämpft sich die Punkte

Die Kunst vor dem Spiel war es für Coach Willi Amann eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken und vorweggenommen, es ist ihm gelungen. Urlaubs- und verletzungsbedingt musste schon einiges improvisiert werden, damit unser Team 2 nach der Niederlage in Silheim eine Wiedergutmachung angehen konnte. Am Ende stand ein knapper, aber nicht unverdienter 3:2-Sieg gegen den FV Gerlenhofen auf der Anzeigetafel. Zum Spiel: In der Anfangsphase war es in der Tat unser SCS, der das Spiel bestimmte und durch unseren Torjäger Markus Straub (14.) früh in Führung ging. Gekonnt schloss er wieder ins lange Eck und als dann Lukas Glanz auch noch per Kopf schulbuchmäßig in der 19. Minute einnickte, waren die Amänner auf dem besten Weg in Richtung Heimsieg. Allerdings sollte noch lange und kämpferische 75 Minuten folgen. Bereits in der 23. Minute schon der Anschlusstreffer der Gäste durch einen satten Schuss ins Eck. Unsere Staiger tauchten immer wieder gefährlich vorne auf und hatten die besseren Chancen auf das dritte Tor. Dieses fiel fast mit dem Halbzeitpfiff als der wieder genesene Moritz Frank gegen die extrem aufgerückte und nicht besonders stabile Abwehr der Gäste mit einem Volleyschuss das Netz zappeln ließ. Auch im 2. Durchgang hatten eigentlich unsere Jungs das Spiel im Griff und waren weiterhin dem nächsten Tor näher. Besonders das Sturmteam Straub & Häußler brachten die FVG-Defensive mehrfach in Probleme, allerdings wollte die vermeintliche Entscheidung nicht fallen. Urplötzlich nun doch der Anschlusstreffer (76.) aus dem Nichts heraus, wobei man gerne auch die Aktion vor dem Tor des Stürmers hätte pfeifen können. Egal. Der Rest des Spiels war nur noch leidenschaftliches Verteidigen und vorne für Entlastung sorgen, dies ging perfekt auf und so kamen die Gäste zu keiner nennenswerten Chance zum Ausgleich. Somit waren die drei wichtigen Zähler unter Dach und Fach und man darf gerne von einem verdienten Sieg sprechen. Ein Dank an die Jungs, die kurzfristig eingesprungen sind und ihr „Zeug“ einfach mit Erfahrung abgeleistet haben und mitunter Garanten für den Sieg waren.