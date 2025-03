Erster Dreier der Saison

Im Kellerduell der Damen-Fußballmannschaften empfing der Tabellenletzte TSV Schwaben Augsburg den Tabellenvorletzten FSV Wehringen im Ernst-Lehner-Stadion. Wie erwartet entwickelte sich ein hitziges Spiel mit vielen Emotionen und hartem Körpereinsatz.

Der FSV Wehringen ging bereits in der 11. Minute durch Anna Mahr in Führung, die nach einem Eckball von Julia Stahl erfolgreich war. Nur zwei Minuten später erhöhte Natalie Abröll durch einen Steckpass von Anna-Lena Zedelmeier auf 0:2. Die Gäste setzten ihren starken Beginn fort und Stephanie Reiner traf in der 14. Minute nach einem langen Ball aus der Abwehr von Franziska Schreiber zum 0:3.