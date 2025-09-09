Erster Dämpfer für SC Twistringen

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Twistringen hat im fünften Saisonspiel erstmals Punkte liegen lassen. Gegen den SV Heiligenfelde kam das Team von Spielertrainer Simon Beuke trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Zwar bleibt Twistringen ungeschlagen und auf Rang zwei, doch der erste kleine Dämpfer im bislang makellosen Saisonverlauf ist gesetzt.

„Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden“, bilanzierte Beuke deutlich. „Es war eine mittelmäßige bis schlechte Leistung von uns. Wir wollten mit fünf Siegen in die Spitzenspiele gegen Evesen und Bückeburg gehen – das haben wir leider nicht geschafft.“ Führung verpufft zwei Mal – Schwächen in der Defensive

Der Spielverlauf war dabei durchaus günstig für den Gastgeber. In der 27. Minute brachte Aaron Noah Djulic den SC in Führung – ein Treffer, der aus einem verunglückten Schuss von Johann Beuke entstand und sich als perfekter Steilpass erwies. Djulic nahm das Geschenk dankend an und schob aus kurzer Distanz ein. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Ballverlust Twistringens im Aufbau nutzte Kenneth Lange die sich bietende Lücke, marschierte alleine auf das Tor zu und traf zum Ausgleich (35.).