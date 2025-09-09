Erster Dämpfer für SC Twistringen

Der SC Twistringen hat im fünften Saisonspiel erstmals Punkte liegen lassen. Gegen den SV Heiligenfelde kam das Team von Spielertrainer Simon Beuke trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Zwar bleibt Twistringen ungeschlagen und auf Rang zwei, doch der erste kleine Dämpfer im bislang makellosen Saisonverlauf ist gesetzt.
„Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden“, bilanzierte Beuke deutlich. „Es war eine mittelmäßige bis schlechte Leistung von uns. Wir wollten mit fünf Siegen in die Spitzenspiele gegen Evesen und Bückeburg gehen – das haben wir leider nicht geschafft.“
Führung verpufft zwei Mal – Schwächen in der Defensive
Der Spielverlauf war dabei durchaus günstig für den Gastgeber. In der 27. Minute brachte Aaron Noah Djulic den SC in Führung – ein Treffer, der aus einem verunglückten Schuss von Johann Beuke entstand und sich als perfekter Steilpass erwies. Djulic nahm das Geschenk dankend an und schob aus kurzer Distanz ein.
Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Ballverlust Twistringens im Aufbau nutzte Kenneth Lange die sich bietende Lücke, marschierte alleine auf das Tor zu und traf zum Ausgleich (35.).
Die zweite Hälfte begann aus Twistringer Sicht ideal. Bereits nach einer Minute köpfte Justus Schlake eine Flanke von Lüder Uhlhorn zum 2:1 ein. Doch erneut leistete sich die Defensive eine folgenschwere Unachtsamkeit: Ein hoher Freistoß aus der eigenen Hälfte segelte durch den Strafraum, wurde unglücklich abgefälscht und landete letztlich vor den Füßen von Kevin Gibek, der aus kurzer Distanz zum 2:2 einschob (61.).
Twistringen vergibt die Entscheidung – Heiligenfelde wittert den Lucky Punch
In der Schlussphase warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorn. Djulic traf per Kopf die Latte, ein weiterer Kopfball wurde von Heiligenfeldes Keeper Jörn Wachtendorf überragend pariert. Doch auch die Gäste blieben gefährlich: In der Nachspielzeit drohte Twistringen sogar die komplette Wende, als ein weiter Abschlag Wachtendorfs beinahe zum Kontertor führte – der Ball strich jedoch am Pfosten vorbei.
„Irgendwann schießt man halt nicht in jedem Spiel drei oder mehr Tore“, sagte Beuke nachdenklich. „Und wenn man dann hinten nicht stabil steht, passiert eben genau das.“
Ausblick: Jetzt wird’s ernst
Mit nun 13 Punkten aus fünf Spielen steht der SC Twistringen weiterhin hervorragend da, hat aber den Anschluss an Spitzenreiter VfL Bückeburg (15 Punkte) leicht verloren. Noch schwerer wiegt jedoch der psychologische Effekt vor den kommenden Topspielen gegen den VfR Evesen (4 Spiele, 4 Siege) und Tabellenführer Bückeburg.
Der Patzer gegen das bislang sieglose Heiligenfelde zeigt: In dieser Liga darf man sich keinen Schlendrian erlauben. Will der SC ganz oben mitspielen, braucht es in den kommenden Wochen mehr Klarheit im Spiel – und mehr Stabilität in der Defensive.