Erster CFC-Winterneuzugang kommt aus Hamburg Dino Fazlic verstärkt den Oberligisten

12 Spiele absolvierte Dino Fazalic im ersten Halbjahr für den FC Süderelbe in der Oberliga Hamburg. Drei Tore gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler dabei. Erst im Sommer hatte er sich dem Team angeschlossen. Zuvor hatte der u.a. beim SV Werder Bremen ausgebildete 31-Jährige vier Jahre beim FC Teutonia 05 gespielt. Hier war er in vier Jahren in die Regionalliga Nord aufgestiegen und als Kapitän vorangegangen.