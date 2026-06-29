Erster Bezirksliga-Test: Allershausen besiegt MTV München

Aufsteiger Allershausen besiegte im Testspiel den MTV München. – Foto: Marc Marasescu

Aufsteiger Allershausen verlegte sein Testspiel wegen der Hitze auf den Vormittag. Drei Tore in der ersten Halbzeit sichern den 3:2-Sieg.

Während am Wochenende zahlreiche Testspiele der großen Hitze zum Opfer fielen, verlegte Bezirksliga-Aufsteiger TSV Allershausen seine Partie gegen den MTV München kurzerhand auf den Vormittag. Das Duell mit dem Bezirksligisten aus der Süd-Staffel war damit nicht in Gefahr. Nach einer starken ersten Hälfte siegte der TSV mit 3:2 (3:0).

Trainer Michael Stiller befand sich im Urlaub und wurde vom spielenden Co-Trainer Maciej Machi vertreten. Zudem fehlten noch einige Akteure. Dafür durften sich die Neuzugänge Joshua Goodluck und Fareed Tourey von Beginn an zeigen. Und der TSV legte los wie die Feuerwehr: Allershausen fand schnell seinen Rhythmus und ging nach einer Viertelstunde durch Luca Rothamer in Führung. Janis Kratzl baute den Vorsprung mit einem Doppelpack (22., 43.) sogar auf 3:0 aus. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.