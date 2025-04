Erster Bezirksliga-Aufsteiger am Niederrhein steht fest

Mit der Aussicht auf den vorzeitigen Aufstieg hat Hamminkeln in der Partie gegen den SV Bislich nichts mehr anbrennen lassen. Noch in der ersten Spielminute brachte Lukas Zill die Hausherren in Führung, ehe er wenig später am Pfosten scheiterte (16.). Vor der Pause sorgten Yannick Weidemann (28.) und Zill (37.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel machte Zill mit seinem dritten Treffer den Deckel endgültig drauf (52.). Kurios: Der 19-Jährige hat somit drei seiner vier Saisontore in dieser Partie erzielt. Das 5:0 erzielte schließlich Marvin Schumann nach 56 Zeigerumdrehungen. Dass wirklich alles für den HSV lief, zeigte sich nach 68 Minuten, denn da parierte Torwart Sascha Tünte sogar noch einen Strafstoß. Kurz nach dem 6:0 von Christoph Freund war dann auch Schluss und die Sektkorken knallten. Der Hamminkelner SV steht als erster Bezirksliga-Aufsteiger am Niederrhein fest. Die FuPa-Redaktion gratuliert.