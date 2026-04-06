Erster beim Vierten: VfR Aalen will auch in Nöttingen siegen

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Der FC Nöttingen geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Beim 2:1 gegen den FC 08 Villingen setzte die Mannschaft früh die Akzente. Khery Hamka traf in der 25. Minute, Salvatore Catanzano legte nur vier Minuten später nach. Zwar verkürzte Fabio Pfeifhofer nach der Pause für Villingen, doch Nöttingen brachte den Vorsprung über die Zeit und untermauerte damit seine starke Position im oberen Tabellendrittel. Mit 45 Punkten ist der Abstand nach ganz oben zwar noch spürbar, aber ein Sieg in diesem Nachholspiel würde die Mannschaft weiter nach vorne schieben.

Noch klarer ist die Ausgangslage für den VfR Aalen. Der Tabellenführer gewann zuletzt 2:0 gegen den FSV Hollenbach und zeigte erneut die Ruhe einer Mannschaft, die genau weiß, was sie will. Jascha Döringer brachte Aalen schon in der 6. Minute in Führung, Sasa Maksimovic entschied die Partie in der 57. Minute. Mit 58 Punkten führt der VfR die Liga an und reist mit dem Selbstverständnis eines Spitzenreiters nach Nöttingen.