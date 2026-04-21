Erster beim Letzten: VfR Aalen im Nachholspiel vor Pflichtaufgabe

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FC Denzlingen geht als Tabellen-18. mit 19 Punkten in dieses Nachholspiel, hat am vergangenen Spieltag aber ein Lebenszeichen gesendet. Der 3:2-Erfolg gegen TSG Backnang war dramatisch, spät und für die Moral von enormem Wert. Denzlingen bleibt tief im Tabellenkeller, doch der Rückstand ist nicht hoffnungslos. Gerade weil der Sieg so spät zustande kam, dürfte die Mannschaft mit neuer Überzeugung in dieses Duell gehen. Jeder Punkt zählt nun, jeder Auftritt trägt das Gewicht des Abstiegskampfes.

Doch die Aufgabe könnte kaum größer sein. VfR Aalen führt die Tabelle mit 67 Punkten an und kommt mit dem klaren 3:0 gegen den Türkischen SV Singen im Rücken. Während Aalen mit 67:17 Toren die Liga dominiert, versucht Denzlingen mit 30:56 Treffern und nur fünf Saisonsiegen, noch einmal entscheidend anzuschieben. Es ist das Duell zwischen einem souveränen Spitzenreiter und einem bedrängten Außenseiter. Genau darin liegt die Spannung: Aalen kann seine Machtstellung festigen, Denzlingen dagegen nur mit einem weiteren Kraftakt ein neues Signal senden.