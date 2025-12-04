Erster beim Letzten: SGV Freiberg will an der Spitze überwintern

Bereits einen gewissen Rückstand zum rettenden Ufer hat der kommende Gegner des SGV Freiberg aus Mainz. Der Neuling steht mit zehn Punkten aus 19 Spielen aktuell auf dem letzten Rang. Zum Bahlinger SC fehlt derzeit nur ein Punkt, zu Bayern Alzenau sind es drei Zähler, doch weiter oben in der Tabelle werden die Abstände größer, sodass es bis zu Fulda bereits 13 Punkte Rückstand sind.

Daher wird es für Mainz in den verbleibenden Auftritten eine schwere Aufgabe ausreichend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dennoch hofft der TSV darauf, für Spitzenreiter Freiberg zum Stolperstein zu werden. Die Freiberger sammelten in den vergangenen beiden Auftritten mächtig Rückenwind. Erst das knappe 2:1 in Freiburg und nun ein umkämpfter 3:1-Heimsieg gegen den FSV Frankfurt.

Beide Teams kamen aus einer überzeugenden Form, sodass die Freiberger Erfolge hoch anzurechnen sind. Nun beim Schlusslicht will die Elf von Trainer Kushtrim Lushtaku einen stabilen Auftritt hinlegen und das Jahr mit einem Dreier abschließen.