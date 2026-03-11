Erster beim Letzten: SGV Freiberg vor Pflichtaufgabe in Bahlingen Der Regionalliga-Spitzenreiter fährt zum Schlusslicht. von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian J. Schwarz

Der SGV Freiberg geht als Tabellenführer in den 24. Spieltag der Regionalliga Südwest. Am Samstag, 14. März, tritt die Mannschaft beim Bahlinger SC an, dem aktuellen Tabellenletzten der Liga. Die Rollen sind vor dem Spiel klar verteilt, auch weil Freiberg zuletzt konstant punktete und Bahlingen weiter im Tabellenkeller feststeckt. Aus den vorliegenden Daten ergibt sich damit ein Vorbericht aus Sicht des SGV Freiberg.

Klare Ausgangslage

Freiberg führt die Tabelle nach 23 Spielen mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von 52:18 an. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach liegt vier Zähler zurück. Bahlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 18 und weist bei 20:52 Toren die schwächste Ausgangsposition im Feld auf. Für Freiberg ist die Partie deshalb ein Spiel, in dem die Tabellenführung bestätigt werden soll. Form spricht für den Spitzenreiter

Der SGV hat sein jüngstes Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf mit 2:0 gewonnen und damit die eigene Position an der Spitze gefestigt. Bahlingen holte zuletzt beim SV Sandhausen ein 1:1 und stoppte damit zumindest kurzzeitig die eigene Negativserie. Dennoch bleibt der Unterschied in der Gesamtbilanz deutlich: Freiberg steht bei 15 Siegen, Bahlingen erst bei zwei.