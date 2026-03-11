Erster beim Letzten: SGV Freiberg vor Pflichtaufgabe in Bahlingen

Der SGV Freiberg geht als Tabellenführer in den 24. Spieltag der Regionalliga Südwest. Am Samstag, 14. März, tritt die Mannschaft beim Bahlinger SC an, dem aktuellen Tabellenletzten der Liga. Die Rollen sind vor dem Spiel klar verteilt, auch weil Freiberg zuletzt konstant punktete und Bahlingen weiter im Tabellenkeller feststeckt. Aus den vorliegenden Daten ergibt sich damit ein Vorbericht aus Sicht des SGV Freiberg.
Klare Ausgangslage
Freiberg führt die Tabelle nach 23 Spielen mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von 52:18 an. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach liegt vier Zähler zurück. Bahlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 18 und weist bei 20:52 Toren die schwächste Ausgangsposition im Feld auf. Für Freiberg ist die Partie deshalb ein Spiel, in dem die Tabellenführung bestätigt werden soll.
Form spricht für den Spitzenreiter
Der SGV hat sein jüngstes Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf mit 2:0 gewonnen und damit die eigene Position an der Spitze gefestigt. Bahlingen holte zuletzt beim SV Sandhausen ein 1:1 und stoppte damit zumindest kurzzeitig die eigene Negativserie. Dennoch bleibt der Unterschied in der Gesamtbilanz deutlich: Freiberg steht bei 15 Siegen, Bahlingen erst bei zwei.
Hinspiel als Maßstab
Auch das erste Duell der Saison spricht klar für Freiberg. Im Hinspiel setzte sich der SGV mit 5:0 durch. Leon Petö traf dabei doppelt, hinzu kamen Tore von Gal Grobelnik per Foulelfmeter, Meghôn Valpoort und Julian Kudala. Dieses Ergebnis unterstreicht den Unterschied, ersetzt aber nicht die Aufgabe, das Rückspiel erneut konzentriert anzugehen.
Was am Samstag zählt
Für Freiberg geht es darum, die gute Balance aus Stabilität und Effizienz beizubehalten. Die Mannschaft stellt mit 18 Gegentoren weiterhin eine der besten Defensiven der Liga und hat zugleich ihre Offensivkraft mehrfach nachgewiesen. Bahlingen wiederum kämpft um jeden Punkt im Abstiegskampf und dürfte das Spiel entsprechend mit anderer Dringlichkeit angehen als im Hinspiel. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich; auf Basis deiner Angaben ist dies der sachliche Vorbericht aus Sicht des SGV Freiberg.