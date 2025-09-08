Dominik Zuka (rechts) hatte mit dem TSV Ottobeuren das Nachsehen, Moritz Notz gewann mit dem SV Lachen 2:1. – Foto: Siegfried Rebhan

Erster Auswärtssieg für den SV Lachen Kreisliga-Aufsteiger gewinnt beim TSV Ottobeuren +++ Boos punktet gegen den Spitzenreiter Bad Grönenbach +++ Lautrach in Torlaune Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 12 weitere

Der TV Boos hat in der Allgäuer Kreisliga Nord das geschafft, was bis dato noch keinem anderen Team gelang: Er hat den TV Bad Grönenbach einen Punkt abgenommen. Der Spitzenreiter musste sich nach fünf Auftaktsiegen mit einem 1:1 begnügen. Drei Zähler fuhr der Aufsteiger SV Lachen ein und landete beim TSV Ottobeuren den ersten Auswärtssieg.



Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 220 Der TSV Ottobeuren hat mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Lachen den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen lassen. Schon nach fünf Minuten lief der TSV einen Rückstand hinterher, nachdem Maximilian Reichenberger auf Vorlage von Moritz Notz das 0:1 besorgt hatte. Dann glich Luca Werner für Ottobeuren in der 77. Minute endlich aus. Doch nur sechs Minuten später sorgte Marco Mendler, nach einem Zuspiel von Ralf Kretzschmar, für den die Entscheidung zugusten der Lachener.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 220



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 110 Die SG Sontheim/Westerheim ließ beim 3:0 gegen den FSV Lamerdingen nichts anbrennen. Matteo Fackler eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, die Vorlage kam von Thomas Ness. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fabian Walter in der 54. Minute, Marc-Andre Heiß ihm den Ball zugespielt hatte. Lamerdingens Maxi Demleitner sah in der 65. Minute die rote Karte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Heiß zum 3:0-Endstand.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100 Der TSV Altusried machte einen Zwei-Tore-Rückstand wett und rang dem TSV Mindelheim ein 2:2 ab. Mindelheim begann stark und ging bereits in der 10. Minute durch Riccardo Schulz in Führung. Zwanzig Minuten später erhöhte Manuel Weinmann auf 2:0. Nach der Pause schaffte Roman Krambs in der 54. Minute den Anschluss für Altusried. In der Schlussphase sorgte André Räth in der 85. Minute für den Ausgleich, nachdem Maximilian Krambs ihn freigespielt hatte.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 130 Der FC Heimertingen kam gegen das Kellerkind SC Ronsberg zu einem 3:1-Erfolg. Alexander Link eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, nachdem Thomas Einsiedler ihn mustergültig bediente. Eine Viertelstunde später erhöhte Tim-Luca Hurter auf 2:0, wieder mit einer Vorlage von Einsiedler. Kurz vor der Halbzeit sorgte Marcel Schmid nach einem Pass von Hurter bereits für das 3:0. Ronsberg kam in der 69. Minute durch Tim Albat noch zum Ehrentreffer, doch der FCH-Sieg geriet nicht in Gefahr. Auch nicht durch die Ampelkarte für Heimertingens Maximilian Mayer kurz vor Schluss.Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 258 Der TV Boos holte sich mit dem 1:1 gegen den TV Bad Grönenbach einen nicht unbedingt einkalkulierten Punkt. Florian Henkel brachte den Spitzenreiter in der 40. Minute in Führung und bis in die Schlussphase hinein blieb es dabei. Dann erzielte Marco Gröner in der 85. Minute per Kopfball doch den Ausgleich, vorbereitet von Alexander Wenisch.Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 258



Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 120 Im heimischen Waldstadion präsentierte sich der TSV Lautrach-Illerbeuren ausgesprochen torhungrig und bezwang die DJK SV Ost Memmingen mit 6:2. Die Ostler waren durch einen verwandelten Elfmeter von Viktor Kaiser (17.) zunächst in Führung gegangen. Doch der TSV antwortete prompt: Stephan Kern köpfte nach einer Ecke in der 26. Minute zum 1:1 ein. Nur drei Minuten später brachte Alexander Pertlwieser den TSV mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit legte Lautrach nach: Markus Graf staubte in der 66. Minute ab, Pertlwieser postwenden das 4:1 folgen. Memmingens Spielertrainer Naim Nimanaj verkürzte zwar auf 4:2, doch Alexander Bischof (85.) und Benjamin Kraus (90.+2) sorgten für den letztlich klaren Heimsieg.Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 150 Der SV Oberegg war für den Aufsteiger TSV Kirchheim eine Nummer zu groß und gewann mit 2:0. Elias Maurus sorgte in der 38. Minute für die Oberegger Führung. Kurz vor der Pause vergab sein Mitspieler Christoph Neher einen Elfmeter, was Kirchheim Hoffnung gab. Doch in der letzten Minute machte Manuel Eisenschmid mit dem 0:2 alles klar.Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 150

Im Duell beim TV Woringen setzte sich der TSV Kammlach mit 3:0 durch. Peter Müller traf in der 27. Minute für den Bezirksliga-Absteiger zum 0:1, nachdem er von Christoph Theis bedient worden war. Zwölf Minuten später erhöhte Müller auf 2:0. Nach der Pause sorgte Manuel Funk in der 53. Minute für den Endstand, als er nach einem Pass von Fabian Reth traf.

