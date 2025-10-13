Erster Auswärtssieg für den FC Hersbruck

Mit einem verdienten 3:1 Erfolg beim ASV Herspersdorf blieb der 1. FC Hersbruck nun auch auswärts in dieser Saison erstmals siegreich. Der Gast aus Hersbruck begann konzentriert und kontrollierte das Spiel zunächst, ohne sich große Tormöglichkeiten zu erspielen. Nachdem auch der ASV nach vorne wenig zustande brachte, spielte sich das Geschehen meistens im Mittelfeld ab. Ein Freistoß in der 23. Minute sorgte für die Führung der Hersbrucker. Daniel Bergler traf aus 20 Metern unhaltbar. Nur wenige Minuten später das 2:0, als der agile Tobias Wild den Herpersdorfer Schlussmann anlief und dieser beim Klärungsversuch seinen Abwehrspieler anschoss, von dem prallte der Ball wieder zu Wild, der ins leere Tor einschob. Jetzt steigerten sich die Gastgeber und Clubtorhüter Tobias Engelbrecht wehrte in der 33. Minute einen Schuss aus zwölf Metern mit einem Reflex ab. Die letzte Chance vor der Halbzeit hatte wieder der ASV, doch der Schuss aus 15 Metern ging knapp am Tor vorbei. Gleich nach Wiederanpfiff belohnten sich die Herpersdorfer mit dem Anschlusstreffer: Eine Eckballhereingabe lenkte Daniel Bergler mit dem Rücken unglücklich ins eigene Tor. Der Anschlusstreffer sollte die Gäste aber wenig beeindrucken und in der 63. Minute bediente Mario Abramek Wild mit einem Kopfball, doch Letzterer jagte das Leder frei aus wenigen Metern über den Kasten. Die Entscheidung dann in der 80. Minute durch einen Handelfmeter, den Max Störzenhofecker sicher zum 3:1 verwandelte. Der ASV versuchte nochmal alles, aber die Hersbrucker Abwehr hatte meist mit den weit geschlagenen Bällen keine Probleme.