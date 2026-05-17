Erster Auswärtssieg der Saison

Letzter vs. Vorletzter hieß es am drittletzten Spieltag in Stutensee, wo die beiden designierten Absteiger der Kreisliga aufeinandertrafen. Dementsprechend nahm das Spiel auch nicht wirklich an Fahrt auf und den wenigen Zuschauern wurden von beiden Seiten mehr oder weniger ein klassischer „Sportfestkick“ präsentiert. Für den TSV hatten Noa Schnepf nach einem Moser-Freistoß (8.), Offterdinger nach einem Alleingang über die linke Seite (16.), Meier mit einem wegen angeblichen Foulspiels zurückgenommenem Treffer (17.) und Erismann per Direktabnahme (23.) die größten Möglichkeiten. Nach einer längeren Behandlungspause wegen einer Kopfverletzung musste ein Friedrichstaler Spieler mit dickem Turban ausgewechselt werden, gute Besserung an dieser Stelle! Danach kam sein Team aber besser ins Spiel und durch Gucanin zum ersten nennenswerten Abschluss, der am rechten Pfosten vorbeistrich (33.). Der umtriebige Dinges zielte aus 20 Metern etwas zu hoch (34.) und tief in der Nachspielzeit rettete TSV-Keeper Gohla, der den urlaubsbedingt abwesenden Baier im Kasten ersetzte, glänzend zur Ecke (45.+6). Diese brachte nichts mehr ein, sodass es zur Pause aufgrund der mangelnden Qualität der Chancen nicht unverdient torlos blieb.

Der Tabellenletzte kam besser aus der Kabine und erspielte sich in den ersten Minuten der zweiten Hälfte ein deutliches optisches Übergewicht, wobei Gohla die größte Chance entschärfte (47.) und Rapp den nächsten vielversprechenden Angriff der Germanen auf der Linie klärte (48.). In der Folge liefen die Hausherren ein ums andere Mal in die Auerbacher Abseitsfalle, sodass die meisten Offensivaktionen verpufften. Für den TSV scheiterte Guthmann mit seinem Schussversuch aus gut 16 Metern, der noch leicht abgefälscht über den Querbalken flog (63.). Auch Kapitän Balzer blieb glücklos, denn nach einer starken Einzelaktion von Erismann auf der rechten Seite wurde sein Schuss zuerst geblockt und der zweite Versuch strich am rechten Pfosten vorbei (70.). Auch ein schnell ausgeführter Moser-Freistoß von der Mittellinie brachte keinen Erfolg, weil Guthmann Rapps Flanke von rechts per Kopf nicht im Netz unterbringen konnte (76.). In der Schlussminute fand Balzer in FC-Torwart Deckers seinen Meister und Erismann brachte den Nachschuss nicht in den gegnerischen Kasten. So war es an Matchwinner David Guthmann, in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem goldenen Treffer doch noch den lang ersehnten ersten Auswärtsdreier der Saison einzutüten (90.+4). Endlich war das Glück mal auf Auerbacher Seite und die Punkte gehen trotz eines nicht sonderlich ansprechenden Auftritts beider Teams mit an den Mühlenweg.