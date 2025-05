Erster Auswärtssieg 2025 Balsam für die Seele des MTV Berg

Maximlian Wagner

Er konnte sich zunächst bei Josef Pernerstorfer bedanken. Der eigentlich in der zweiten Mannschaft haltende Torwart musste in der Anfangsviertelstunde mehrmals für seine Mannschaft retten. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Marcel Höhne brachte den MTV prompt durch eine gute Einzelaktion in Führung. Der Führende der Torjägerliste in der Kreisliga 1 geht damit mit drei Toren Abstand zum ersten Verfolger (Maximilian Schwinghammer vom SV Ohlstadt) in den letzten Spieltag. Danach hätten beide Mannschaften am Sonntag noch mehrmals treffen können, doch Höhnes Tor blieb das einzige Erfolgserlebnis des Tages.

Die Berger Fußballer überholten damit den Kontrahenten FC Wildsteig-Rottenbuch und gehen als Tabellenfünfter ins abschließende Heimspiel am Samstag um 15 Uhr gegen die noch nicht vor der Relegation gerettete SG Aying/Helfendorf. „Wir wollten vor der Saison einen Platz unter den Top fünf. Den wollen wir jetzt auch erreichen“, verkündete Wagner. (toh)