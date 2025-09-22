Erster Auswärtserfolg für Ratingens U23, Hösel besiegt Links

Einer ragte im Siegerteam heraus, das war der 19 Jahre alte Torwart Sam Koch. Im Sommer holten ihn die Ratinger von der Spvg Schonnebeck, dort spielte er bei den A-Junioren (Niederrheinliga). Ein echter Glücksgriff, der dem Sportlichen Leiter Tobias Krampe und seinem Umfeld dabei gelungen ist. Denn Nievenheim hielt bei Heimrecht über weite Strecken durchaus ordentlich mit, aber an Koch kamen sie nur einmal vorbei. Das war deren zwischenzeitliches 1:0 mit einem unhaltbaren Schuss aus nächster Nähe.

Trotzdem hält man bei der Nachwuchstruppe des RSV den Ball flach. Tobias Krampe: "Nein, uns ist nicht das Spiel des Jahres gelungen. Denn im ersten Durchgang war Nievenheim über gewisse Strecken sogar leicht überlegen. Erst im zweiten Durchgang lief es wie erhofft. Das war dann guter Fußball, genau der, den wir alle sehen wollen." Für diese erstaunliche Steigerung war zunächst der Ausgleich von Leo Kaiser zuständig (40.) und dann das 2:1 durch "Lefti" Vasileiadis (56.). Die weiteren Treffer erzielten erneut Vasileiadis (75.), Ilyas Elkhattabi (81.) und Nolan Manassa (90.+6).

Das nächste Spiel ist schon am kommenden Freitag, dann kommt um 19.30 Uhr der Tabellennachbar FC Grevenbroich in den Sportpark.

Hösel mit nächstem Sieg

Der SV Hösel bot im Bezirksliga-Auswärtsspiel beim Kellerkind CfR Links eine überzeugende zweite Hälfte und landete mit dem 3:2 (0:1-Pausenrückstand) den zweiten Auswärtssieg. Und so herrscht natürlich beim Aufsteiger helle Begeisterung. Dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber: „Jetzt haben wir bereits zwölf Punkte eingefahren, das kann sich erst einmal sehen lassen.“

Wichtig war im Durchgang zwei der 1:1-Ausgleich durch den eingewechselten Levent Olgun. Da hatte dessen Trainer Tomislav Mirosavljevic das berühmte Goldene Händchen. Nick Hartmann setzte Olgun mit einem feinen Pass in Szene. Dadurch ging ein mächtiger Schub durch die Gäste-Mannschaft, die schnell ein 2:1 heraus schoss. Das gelang dem langjährigen Höseler Goalgetter Niklas Oldörp. Die Entscheidung erzwang kurz vor Schluss der routinierte Fabian Schürings mit seinem sicher verwandeltem Elfmeter. Der wuchtige Schuss von Lionel Tschakounte, ebenfalls eingewechselt, wurde mit der Hand abgewehrt.

Der späte Anschlusstreffer der Gastgeber in der Nachspielzeit bedeutete für den SVH keine Gefahr mehr. Am kommenden Sonntag kommt der SV Lohausen an den Neuhaus (15.30 Uhr).