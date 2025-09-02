„Erster Auswärtsdreier: Mellingen triumphiert in Apolda“

Der erste Auswärtsdreier der neuen Saison. Wir nehmen drei Punkte aus der Glockenstadt mit. Der SG VFB / BSC Apolda ll gehörten die ersten Minuten, die wir wieder verschliefen und ähnlich zur Vorwoche waren die Gastgeber präsenter und nutzen unsere Unkonzentriertheit aus. Tobias Bartholomes erzielte nach einem Einwurf durch Freund und Feind, das 1:0 für Apolda. Mit vielen Abspiel- und Stellungsfehlern gegen den Ball machten wir es uns selber schwer. Wir brauchten wieder 10 - 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Danach verteidigten wir höher gegen den Ball, liefen eher an und zwangen Apolda früh zu Fehlern. Selber spielte uns der harte Geläuf jedoch nicht in die Karten, da die Bälle unvorhersehbar sprangen und selten ein flacher Ball auch flach ankam. Es brauchte einen Dosenöffner der anderen Art. Nach starken Ballgewinn von Lennox Dölz fasste sich Johann Kratzer ein Herz und sein Sonntagsschuss segelte aus 25 Metern ins Tor.

Das gab uns für den zweiten Durchgang neuen Schwung und wir kamen gut in den zweiten Durchgang. Nach ein paar tollen Kombinationen hatte Luka Kadierka das vermeintliche 1:2 erzielt. Das Tor wurde allerdings durch ein voraus gegangenes Handspiel wieder aberkannt. Dafür nutzen wir einen Fehler der Apoldaer Hintermannschaft eiskalt aus und Johann Kratzer brachte uns in Führung. Nur eine Minute später bauten wir die Führung auf 1:3 aus. Einen tollen Steilpass von Nils Haage veredelte Louis Reichenbach per Lupfer. Die komfortable Führung zwang Apolda wieder mehr für das Spiel zu machen, doch die langen Bälle hinter unsere Abwehrreihe konnten wir bis auf wenige Ausnahmen gut verteidigen. Für unser Offensivspiel ergaben sich nun mehr Räume und wir zeigten tolle Kombinationen. Die Abschlüsse von Luka Kadierka, Lennox Dölz, Chris Rücker und Arthur Fischer müntzten wir aber nicht in Tore um.