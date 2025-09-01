Erster Auswärtsauftritt der neuen Saison...

Das Spiel entwickelte sich von Beginn an zu einem regen Hin und Her, was durch das bekanntermaßen sehr kleine Spielfeld in Foret mit bedingt war. Auch war von Beginn an eine hitzige Atmosphäre im Spiel, die vor allem durch lautstarkes Kommentieren jeder Schiedsrichter-Entscheidung von der Heimbank aus befeuert wurde. Der SV Nordendorf lies sich davon deutlich beeindrucken und konnte anfangs überhaupt nicht das gewohnte Spiel aufziehen. Erst nach gut 20 Minuten fand man langsam den Faden wieder und erarbeitet sich auch zwei gute Chancen. Zuerst parierte der Heim-Keeper einen Schuss von Joshua Aydogan aus der zweiten Reihe, ehe er dann nochmal auf der Linie den Abschluss von Julian Mehring rettete. Danach wurde das Spiel immer zerfahrener, wobei auch der Schiedsrichter Hakan Özcan kaum Situationen laufen lies und jeden noch so kleinen Körperkontakt sofort mit einem Foulspiel ahndete. Ein solcher Pfiff leitete auch noch vor der Halbzeit die 1:0-Führung für Foret ein. Die Hausherren führten einen Freistoß im Mittelfeld schnell aus, während Nordendorf noch einen verletzt liegengebliebenen Spieler beklagte. Davon überrumpelt konnte Pascal Maierfels den Gegner im Strafraum nur noch regelwidrig stoppen, was zum Elfmeter führte, der dann auch verwandelt wurde. Mehr Sehenswertes hatte die erste Halbzeit dann auch nicht zu bieten.

Halbzeit zwei begann dann wie die erste Hälfte endete... mit einem fragwürdigen Elfmeterpfiff. Bei einem Laufduell auf das SVN-Tor behakten sich sowohl der Foreter Angreifer als auch SVN-Verteidiger Rezan Ali gleichermaßen und gingen beide zu Boden, der Pfiff auf Elfmeter kam dann überraschend und so geriet der SVN direkt nach Wiederanpfiff 2:0 in Rückstand. Das Spiel wurde in der Folge nicht besser. Keiner der beiden Mannschaften gelang es bei den vielen Unterbrechungen einen Spielfluss zu entwickeln. Dem SV Nordendorf merkte man sichtlich an, dass das Spiel auf diesem kleinen Feld überhaupt nicht mit dem sonst so läuferischen und temporeichen Spiel zusammenpasste. Man fand einfach keinen Zugang, wobei man auch sagen muss, dass die einfachsten Sachen nicht klappten. Zu allem Überfluss musste man dann noch weitere Ausfälle hinnehmen. Mit Pascal Maierfels und Rezan Ali verletzte sich während dem Spiel noch die komplette Innenverteidigung, dazu kam Tobias Hudler, der nach einem überharten Einsteigen des Gegners das Feld nach seiner Einwechslung wieder verlassen musste und auch Fabian Schar konnte aufgrund einer Verletzung nicht mehr weitermachen, worauf sich Pascal Maierfels nochmal aufs Feld quälte. In Folge dessen kam beim SVN kein Spiel mehr zusammen und man musste das 3:0 und 4:0 hinnehmen. Kurz keimte nochmal Hoffnung auf, als sich Frederic Arndt aus 20 Metern mal ein Herz nahm und einfach zum 4:1 draufhielt und kurz darauf auch noch Jonas Oswald mit einem direkten Abschlag zum 4:2 traf. Allerdings dauerte es auch nicht lange, bis dann Foret wieder mit einem Konter aufs SVN-Tor lief und Pascal Maierfels sich mit seiner Verletzung nur noch unfair zu helfen wusste, was dann auch Gelb-Rot für ihn bedeutete. In Unterzahl kassierte man dann noch das 5:2, was dann auch der Schlusspunkt für das Spiel war.