Erster Auftritt der Vorbereitung: 1. FC Magdeburg zu Gast in der Börde

Am Montag ist der 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Nur wenige Tage später wartet auf die Elf von Petrik Sander und Pascal Ibold der erste Auftritt: Zum ersten Testspiel gastiert der Zweitligist bei der SG Blau-Weiß Neuenhofe, die in diesem Sommer als Kreismeister in der Börde den Aufstieg in die Landesklasse geschafft hat. Die Volksstimme überträgt im exklusiven Livestream.
Wie in den vergangenen Jahren üblich, bestreiten die Elbestädter ihre ersten Vorbereitungsspiele bei Amateurclubs aus der Region. Einerseits ist es für die Zweitliga-Profis ein lockerer Aufgalopp. Andererseits ist es für die Gastgeber ein Highlight und für die FCM-Fans eine Chance, ihre Mannschaft hautnah zu erleben. Neben der SG Blau-Weiß Neuenhofe darf sich auch der FSV Havelberg aus der Altmark über Besuch vom Zweitligisten freuen. Auch diese Partie am Samstag überträgt die Volksstimme live.
Am Mittwoch können die Fans zum ersten Mal die Neuzugänge in Wettkampfpraxis erleben. Mit Kevin Manthey (SV Werder Bremen II), Tony Reitz (Borussia Dortmund II), Torben Müsel (Rot-Weiss Essen) und Anselmo Garcia MacNulty (PEC Zwolle) hatten die Elbestädter bisher vier Neuzugänge im Spielerkader vorgestellt. Diese könnten in Neuenhofe zum ersten Mal im Trikot des 1. FC Magdeburg auflaufen.