Erster Auftritt der Neuzugänge – Planegg unterliegt Untermenzing im Testspiel

Pero Vidak machte es sich am Sonntag erstmal auf der Tribüne im Georg-Heide-Stadion bequem. „Von oben hat man einen besseren Überblick“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling. An der Seitenlinie standen die beiden Co-Trainer Christian Zercher und Martin Bauer, die Vidak bereits während seines Urlaubs unter der Woche bei den ersten beiden Trainingseinheiten vertreten hatten. Von seinem Sitzplatz aus sah Vidak eine 0:2 (0:0)-Niederlage im ersten Testspiel gegen den SV Untermenzing, der überraschenderweise in der nächsten Saison auch in der Liga ein Konkurrent der Würmtaler sein wird.

„Die haben auf jeden Fall einen guten und breiten Kader. Das hat auch den Unterschied gemacht“, urteilte Vidak. Bei hochsommerlichen Temperaturen wechselten die Gäste zur Pause ihre komplette Mannschaft aus. Die körperliche Überlegenheit nutzte der SVU, um sich Vorteile zu verschaffen. „Uns ist so ab der 60. Minute ein bisschen die Kraft ausgegangen, da kann man den Jungs aber auch keinen Vorwurf machen“, sagte Vidak.