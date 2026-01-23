❗️Erster Auftritt der ADLER in 2026 ❗️

Nachdem das Testspiel am vergangenen Mittwoch aufgrund des vereisten Kunstrasens ausfallen musste, folgt am morgigen Samstag das erste Auftreten der ADLER im neuen Jahr. Hierbei ist man am Abend zu Gast bei den Heilbronner Stadtmeisterschaften in der Römerhalle in Neckargartach. Los geht das Turnier um 17:30 Uhr.

In der Gruppe B trifft der FCU hierbei um 18:00 Uhr auf den SV Heilbronn am Leinbach, ehe um 19:00 Uhr das Spiel gegen den SC Böckingen und um 20:00 Uhr das abschließende Gruppenspiel gegen die TSG Heilbronn folgt. In der Gruppe A stehen sich der VfR Heilbronn, Aramäer Heilbronn, TG Böckingen sowie NK Croatia Heilbronn gegenüber.