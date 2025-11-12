Erster Angeklagter im KFC-Prozess darf gehen

Die Reihe der Angeklagten am Landgericht Krefeld lichtet sich: Von den vier Beschuldigten aus dem Umfeld des KFC Uerdingen scheidet der frühere Steuerberater aus. In einem nicht-öffetlichen Gespräch bot die Staatsanwaltschaft an, das Verfahren gegen ihn wegen geringer Schuld nach Zahlung von 7500 Euro an die Staatskasse einzustellen. Nachdem die vierte Große Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Richterin Ellen Roidl-Hock und der Betroffene selbst zugestimmt hatten, wurde das Verfahren wegen Beihilfe zum Subventionsbetrug vorläufig eingestellt. Bei fristgemäßer Zahlung bis Jahresende wird aus der vorläufigen eine endgültige Einstellung des Strafverfahrens.

Möglicherweise sind es bald sogar zwei Angeklagte weniger: Die Richterin informierte darüber, dass mit dem Rechtsbeistand des früheren KFC-Präsidenten und Investors Michail Ponomarev ebenfalls nicht-öffentliche Gespräche geführt werden sollen. Es ist anzunehmen, dass sie zu einer ähnlichen Lösung wie beim Steuerberater führen könnten.

Dem Steuerberater war vorgeworfen worden, für die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH Coronahilfen in beträchtlicher Höhe beantragt zu haben, obwohl er von der sich abzeichnenden Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft gewusst habe. Der Steuerberater erklärte, er stimme der Einstellung des Verfahrens zu, weil ihn das Verfahren belaste. Er gehe aber nach wie vor davon aus, dass der Prozess gegen ihn zu einem Freispruch geführt hätte. Die Richterin kommentierte das nicht. Sie sagte: „Mit der Einigung haben wir einen Angeklagten weniger in diesem Prozess.“

Bekanntlich muss sich Ponomarev nur deshalb in einer Hauptverhandlung verantworten, weil er einen Strafbefehl des Amtsgerichts nicht akzeptieren wollte. Das Amtsgericht hat ihn der Beihilfe zur Untreue für schuldig befunden und eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung verhängt. Außerdem sollte er 10.000 Euro an karitative Einrichtungen zahlen.

Im Hauptverfahren argumentierten seine Anwälte, dass die Geldleistungen, die er vom Verein erhalten habe, nur einen Bruchteil dessen sei, was ihm aus Darlehen an den KFC in Millionenhöhe an Zinsen zugestanden habe. Außerdem entfalle der Untreuevorwurf, da die Fußball GmbH zu 97,5 Prozent Ponomarev selbst gehört habe und er auch für die restlichen 2,5 Prozent als Vereinspräsident maßgeblich gewesen sei. Der kommende Prozesstag am 20. November könnte dazu Aufklärung liefern.

Ein Urteil gegen die ebenfalls angeklagten früheren Geschäftsführer Nico Weinhart und Frank Strüver wird es dann noch nicht geben. Anders als zunächst geplant, hält die Richterin zusätzliche Sitzungstage für nötig. Sie setzte in Abstimmung mit den Anwälten den 4. Dezember und vorsorglich auch den 12. Dezember als neue Termine fest.

Ob dann nur noch die beiden früheren Geschäftsführer auf der Anklagebank sitzen, ist derzeit offen. Die beiden müssen sich wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, des Subventionsbetrugs, der Untreue und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen verantworten.

Eine Sachverständige erklärte am Montag als Zeugin, dass die Zahlungsunfähigkeit der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH bereits Ende 2019 und auch Anfang 2020 an drei Prüfterminen jeweils gegeben war. Die Liquiditätslücken hätten knapp 800.000, dann fast eine Million und schließlich knapp drei Millionen Euro betragen. Damit sei die Fußball GmbH zu allen Prüfterminen insolvent gewesen.

Die mutmaßlichen Finanzreserven in Form von Patronatserklärungen, Lizenzierungssicherheiten und Sponsorenverträgen hätten insofern keine Rollen gespielt, weil diese Gelder zu den Prüfzeitpunkten eben nicht greifbar gewesen seien. Anders wäre es gewesen, wenn zum Beispiel die Sicherheit aus dem Lizenzierungsverfahren von mehr als zwei Millionen Euro nicht auf Konten des Deutschen Fußball Bundes (DFB), sondern auf Vereinskonten gelegen hätten.