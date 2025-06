Erster Altstadt-Neuzugang gleich ein Ausrufezeichen

Bis zum Sommer war er von 2023 weg für den FSV Zwickau (53 Spiele/fünf Tore) in der Regionalliga Nordost aktiv. Zuvor durchlief er die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Kaiserslautern, von RB Leipzig und des FC Schalke 04. Zudem trug er in mehreren Altersklassen das Trikot der deutschen Juniorennationalmannschaften. Die SpVgg Bayreuth treibt die Kaderplanung weiter voran und kann mit Luis Klein den ersten Neuzugang einer Presseinformation zufolge präsentieren, der gleich aufgrund seines Potenziales ein Ausrufezeichen ist.

Der 22-jährige Linksaußen wechselt vom Regionalligisten FSV Zwickau in die oberfränkische Wagnerstadt und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus namhaften Nachwuchsakademien sowie internationale Einsätze mit. "Die Gespräche haben mich überzeugt. Ich möchte den nächsten Schritt gehen und gemeinsam mit Bayreuth eine gute Saison spielen", lässt sich der neue Mann, der einst für die deutsche U15, U16 und U17 auflief, in genannter Mitteilung an die Medien zitieren.

Auch SpVgg-Cheftrainer Lukas Kling zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung, wie folgende Worte deutlich machen: „Luis ist ein sehr talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung mitbringt, sowohl aus der Regionalliga als auch aus dem Nachwuchsbereich namhafter Vereine. Er bringt Tempo, Technik und einen klaren Zug zum Tor mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Bayreuth entschieden hat.“