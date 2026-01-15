Erster AH-Hallen-Cup des FV Biblis in der Pfaffenau-Sporthalle

Folgende Vereinsnachricht des FV Biblis hat unsere Redaktion erreicht:
Mit dem ersten AH-Hallen-Cup (Ü35) hat sich der Mannschaftsrat schnell ein Konzept überlegt und die Mannschaften hierzu eingeladen. Schnell war klar, dass man umgehend die Teams abfragen muss, da im November erst der Entschluss hierzu kam. Dank der guten Kontakte zu den Nachbarvereinen, konnten wir schnell ein 8er-Teilnehmerfeld zusammenstellen.
Neben den Freunden von der SG Bürstadt/Bobstadt, der neugegründeten SG Lampertheim, dem VFR Bürstadt, dem SV Olympia Biebesheim als auch dem SV/BSC Mörlenbach, sind wir auch sehr stolz, dass das Team vom SV Harmonia Waldhof uns kurzerhand die Zusage gab, teilnehmen zu wollen.
Somit sind spannende Spiele in den zwei 4er-Gruppen geboten, bei denen die ersten beiden ins Halbfinale einziehen werden. Turnierbeginn ist um 18:00 Uhr mit dem Spiel des FV Biblis gegen den VFR Bürstadt. Das Finale ist auf 22:01 Uhr angesetzt.
Als Zusatz haben wir ein Einlagespiel in der Planung, was um ca. 19:40 Uhr starten wird. Hierbei treten Mischteams aus Groß-Rohrheim, Biblis und Biebesheim an, um einer Ihrer leider verstorbenen ehemaligen Mitspieler zu Ehren, der im November viel zu früh verstorben ist! Einnahmen aus dem drumherum laufenden Tombolaverkauf als auch Turniereinnahmen werden der hinterbliebenen Familie dann nach Abschluss übergeben!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.