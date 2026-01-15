Erster AH-Hallen-Cup des FV Biblis in der Pfaffenau-Sporthalle

Mit dem ersten AH-Hallen-Cup (Ü35) hat sich der Mannschaftsrat schnell ein Konzept überlegt und die Mannschaften hierzu eingeladen. Schnell war klar, dass man umgehend die Teams abfragen muss, da im November erst der Entschluss hierzu kam. Dank der guten Kontakte zu den Nachbarvereinen, konnten wir schnell ein 8er-Teilnehmerfeld zusammenstellen.

Neben den Freunden von der SG Bürstadt/Bobstadt, der neugegründeten SG Lampertheim, dem VFR Bürstadt, dem SV Olympia Biebesheim als auch dem SV/BSC Mörlenbach, sind wir auch sehr stolz, dass das Team vom SV Harmonia Waldhof uns kurzerhand die Zusage gab, teilnehmen zu wollen.